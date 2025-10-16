La carrera Panamericana da vida a un Festival Cervantino apagado

Guanajuato, Guanajuato.- En un Festival Internacional Cervantino con poca vida de espectáculos en sus plazas, la Carrera Panamericana vino a dar algo de color. Los desfiles de Veracruz y Reino Unido habían dado color y ahora se sumaron los vehículos de la competencia.

Los autos llegaron el martes y se fueron este miércoles. La competencia informa que Ricardo Cordero y Marco Hernández se mantienen sólidos en la búsqueda por su séptima victoria en La Carrera Panamericana.

A bordo de ‘El Malditillo’, los también defensores del campeonato dominaron los tramos de Guanajuato a pesar de que el pavimento estaba muy resbaloso, logrando conservar la primera posición por segundo día consecutivo y, además, ampliando la ventaja por 24 segundos.

La pareja conformada por Hilaire y Laura Damiron se mantiene firme en aras de recuperar el liderato que sostuvieron los primeros días de la competencia, al igual que Doug Mockett y Manuel Iguiniz, quienes completan el top 3 de la categoría principal, Turismo Mayor.

A pesar que durante la jornada Benito Guerra Jr y Erwin Coronel tuvieron algunos problemas con el motor del auto 521 y el escape que perdieron a mitad de un tramo de velocidad, se mantienen en la primera plaza de su categoría, Histórica B Plus, seguidos por Karlo Flores en el vehículo 550 y Alejandro Campos con el 522.

Con 17 años de edad, Carlos ‘Char’ García, el piloto más joven de esta carrera, ha sobresalido con un impecable desempeño y en su debut como piloto de la Panamericana continúa como líder en la categoría de Turismo de Producción. Mientras que el piloto de Porsche Diego Candano, que este año compite con su hija Lucía Candano como navegante, se mantiene a la cabeza en la categoría Histórica B.

En la clasificación absoluta, las posiciones van así:

Ricardo Cordero Hilaire Damiron Benito Guerra Jr Eduardo Henkel Raymond Guerrero

Primera vez en Silao

En la ciudad de las limas se vivió por primera vez una recepción oficial la Pana en el Jardín Principal, lugar donde permanece una réplica del auto Lancia, en honor al piloto Felice Bonetto que perdió la vida en dicha ciudad, en 1953. Después del mediodía, los habitantes celebraron con entusiasmo la llegada de los pilotos y aprovecharon para acercarse a los autos clásicos y deportivos.

Posteriormente los autos de competencia fueron llevados a la Feria de Silao, lugar en el que los equipos mecánicos trabajaron a marchas forzadas por espacio de una hora, para finalmente continuar con su travesía hacia las últimas secciones de velocidad.

Alrededor de las 17:00 horas, las tripulaciones arribaron al Centro Histórico de Guanajuato, a un costado del imponente Teatro Juárez, donde cientos de seguidores les dieron la bienvenida.

La recta final de La Carrera Panamericana está cada vez más cerca. Este miércoles 15 de octubre se celebrará la penúltima etapa y con destino a la capital de San Luis Potosí, que recibirá al convoy en la Plaza de Armas.

En esta séptima etapa, las tripulaciones enfrentarán un recorrido de 388 kilómetros, de los cuales 87 kms estarán distribuidos en nueve secciones cronometradas: La Valenciana 2, Santa Rosa 2, Los Quiotes 2, Los Reyes 1, San José del Tanque 1, Sierra de Lobos 1, Sierra de Lobos 2, San José del Tanque 2 y Los Reyes 2.

Será una etapa llena de adrenalina y mucha velocidad, con paisajes espectaculares y curvas que pondrán a prueba tanto la pericia de los pilotos como la resistencia de sus autos.

Los aficionados pueden seguir cada detalle de la edición conmemorativa por los 75 años del primer arranque de La Carrera Panamericana a través del sitio oficial lacarrerapanamericana.com y de sus redes sociales.