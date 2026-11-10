El Buen Fin 2026: ofertas que pueden salir caras; cuándo evitar endeudarse

México.- El Buen Fin 2026 llegará a México del 13 al 17 de noviembre con descuentos, promociones bancarias y compras a meses sin intereses; sin embargo, detrás de las ofertas también existe el riesgo de adquirir deudas que pueden afectar la economía familiar durante los siguientes meses.

Aunque esta temporada comercial representa una oportunidad para comprar productos a precios reducidos, especialistas en finanzas personales y autoridades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierten sobre la importancia de revisar los ingresos, gastos y capacidad de pago antes de utilizar una tarjeta de crédito.

El problema no necesariamente está en aprovechar una promoción, sino en comprar artículos que no se necesitan, acumular mensualidades o comprometer dinero que ya está destinado a cubrir gastos básicos.

El Buen Fin 2026: ¿por qué las ofertas pueden salir caras?

Una de las estrategias comerciales más atractivas durante El Buen Fin son los meses sin intereses. Esta modalidad permite dividir el costo de un producto en pagos mensuales, pero también puede generar una falsa sensación de que se está gastando poco.

Por ejemplo, una persona que compra un teléfono de 18 mil pesos a 12 meses sin intereses tendrá que pagar mil 500 pesos mensuales. Si además adquiere una televisión de 12 mil pesos a 12 meses, sumará otros mil pesos cada mes.

En conjunto, tendrá que destinar 2 mil 500 pesos mensuales durante un año, sin contar otras compras o deudas que ya tenga.

Así, varias promociones que parecen pequeñas pueden convertirse en una cantidad considerable que reduce el dinero disponible para alimentación, transporte, servicios y otros gastos.

De acuerdo con información publicada por El País, con base en una encuesta de Ipsos, ocho de cada 10 personas en México planean utilizar el crédito durante esta temporada comercial.

La cifra refleja el atractivo de financiar las compras, pero también la importancia de conocer cuánto dinero se puede comprometer sin poner en riesgo la estabilidad económica.

¿Cuándo NO conviene endeudarse durante El Buen Fin?

No todas las personas se encuentran en condiciones de aprovechar las promociones mediante tarjetas de crédito o préstamos. Antes de adquirir una deuda, es importante identificar si existen condiciones económicas que hacen inconveniente realizar nuevas compras.

Estas son algunas situaciones en las que conviene evitar endeudarse:

1. Cuando el dinero no alcanza para cubrir los gastos básicos.

Si después de pagar renta, alimentación, transporte, servicios y otras obligaciones no queda dinero disponible, adquirir una deuda puede complicar todavía más las finanzas personales.

2. Cuando ya existen deudas pendientes.

Si todavía se están pagando compras de temporadas anteriores, préstamos personales o tarjetas de crédito, sumar nuevas mensualidades puede provocar un sobreendeudamiento.

3. Cuando solamente se puede pagar el mínimo de la tarjeta.

Cubrir únicamente el pago mínimo puede prolongar la deuda y generar intereses. Por ello, no es recomendable utilizar el crédito si no existe la posibilidad de cumplir con los pagos correspondientes.

4. Cuando se necesita pedir prestado para aprovechar una oferta.

Si para comprar un producto es necesario solicitar otro préstamo, utilizar una tarjeta adicional o recurrir a dinero prestado, posiblemente la compra está fuera de las posibilidades económicas actuales.

5. Cuando no existe un ahorro para emergencias.

Comprometer los ingresos futuros sin contar con un respaldo económico puede dejar a una persona vulnerable ante una enfermedad, reparación del automóvil, pérdida de empleo o cualquier gasto inesperado.

6. Cuando se compra por impulso o solamente por el descuento.

Una promoción no representa un ahorro si se adquiere algo que no se necesita o que no estaba contemplado en el presupuesto.

La Condusef señala que si al restar los gastos de los ingresos el resultado es cero o negativo, no es recomendable adquirir un crédito.

¿Cómo saber cuánto dinero puedes gastar sin endeudarte?

Antes de salir de compras o ingresar a las tiendas en línea, es recomendable realizar un presupuesto sencillo.

La operación consiste en sumar todos los ingresos mensuales y restar los gastos indispensables, las deudas actuales y otros compromisos económicos.

Por ejemplo:

Ingreso mensual: 15 mil pesos.

Gastos básicos: 9 mil pesos.

Deudas actuales: 2 mil pesos.

Dinero disponible: 4 mil pesos.

En este escenario, los 4 mil pesos representan el dinero restante, pero no necesariamente deben utilizarse por completo en compras. También es importante reservar una cantidad para ahorro e imprevistos.

La Condusef recomienda conocer la capacidad de pago y evitar comprometer más del 30 por ciento de los ingresos en deudas, como una referencia para mantener las finanzas bajo control.

Recomendaciones para aprovechar El Buen Fin sin afectar tu bolsillo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recomendado organizar un presupuesto, priorizar las necesidades y comparar precios antes de aprovechar las promociones.

Entre las principales recomendaciones para comprar durante El Buen Fin 2026 se encuentran:

Comparar precios antes de comprar: revisar cuánto cuesta el mismo producto en diferentes establecimientos.

revisar cuánto cuesta el mismo producto en diferentes establecimientos. Consultar el historial de precios: verificar si el descuento anunciado representa una reducción real.

verificar si el descuento anunciado representa una reducción real. Hacer una lista de necesidades: distinguir entre lo que realmente hace falta y lo que solamente se desea comprar.

distinguir entre lo que realmente hace falta y lo que solamente se desea comprar. Revisar los meses sin intereses: confirmar que la promoción sea realmente sin intereses y conocer cuánto se pagará cada mes.

confirmar que la promoción sea realmente sin intereses y conocer cuánto se pagará cada mes. Evitar acumular mensualidades: calcular cuánto representan todas las compras a crédito en conjunto.

calcular cuánto representan todas las compras a crédito en conjunto. No utilizar el dinero destinado a gastos básicos: proteger los recursos para alimentación, vivienda, transporte y servicios.

proteger los recursos para alimentación, vivienda, transporte y servicios. Guardar los comprobantes: conservar tickets, facturas y vouchers para cualquier aclaración.

Para revisar los precios, Profeco cuenta con la herramienta digital Quién es Quién en los Precios, donde se pueden consultar costos por ciudad, establecimiento, categoría, marca y modelo.

La plataforma también permite conocer la evolución de los precios para identificar posibles variaciones antes de realizar una compra.

¿Cuándo sí conviene comprar a meses sin intereses?

Los meses sin intereses pueden ser una alternativa cuando se trata de adquirir un producto necesario, duradero y cuyo costo puede cubrirse sin comprometer los gastos cotidianos.

Por ejemplo, comprar una lavadora, un refrigerador o una computadora que se necesita para trabajar puede ser una decisión razonable si se cuenta con ingresos suficientes para cubrir las mensualidades.

Sin embargo, antes de aceptar este financiamiento es importante considerar que:

Se debe tener capacidad para pagar todas las mensualidades.

El precio a meses sin intereses debe ser competitivo frente al pago de contado.

La compra debe tener una utilidad que justifique el compromiso financiero.

Es necesario evitar acumular demasiadas promociones al mismo tiempo.

Se deben cubrir puntualmente los pagos para no generar intereses u otros cargos por incumplimiento.

La Condusef recuerda que el crédito no es necesariamente negativo, pero debe utilizarse de manera responsable y de acuerdo con las posibilidades económicas de cada persona.

El Buen Fin no debe convertirse en una deuda para Navidad

Con las fiestas decembrinas cada vez más cerca, gastar de más durante El Buen Fin puede reducir el dinero disponible para cubrir otros compromisos de fin de año.

La compra de regalos, cenas, viajes y celebraciones puede sumarse a las mensualidades adquiridas durante noviembre, generando una presión adicional sobre los ingresos de diciembre y de los primeros meses de 2027.

Por ello, antes de aprovechar una oferta conviene preguntarse si realmente se necesita el producto, si se puede pagar sin afectar otros compromisos y si el descuento justifica el gasto.

El mejor ahorro durante El Buen Fin no siempre consiste en comprar más barato, sino en evitar adquirir una deuda por algo que no se necesita o que no se puede pagar.