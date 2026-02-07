Evalúa ayuntamiento de Pénjamo trabajo en seguridad y apoyos sociales

Pénjamo, Guanajuato.- En un ejercicio de gobernanza inteligente y compromiso con la rendición de cuentas, el Ayuntamiento de Pénjamo celebró este jueves la Cuadragésima Tercera Sesión, Trigésima Ordinaria , encabezada por la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina Balver.

Con el objetivo de consolidar un gobierno abierto que informe de manera clara y oportuna a la ciudadanía, el pleno del Cabildo conoció los resultados del trabajo realizado durante el cuarto trimestre del año anterior (octubre-diciembre 2025). Este ejercicio refuerza la transparencia institucional y permite evaluar el desempeño de las dependencias que impactan directamente en la calidad de vida de las familias penjamenses.

Durante la sesión, se presentaron los siguientes informes de actividades:

● Bienestar Social: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) expuso las acciones realizadas en favor de los sectores más vulnerables.

● Servicios Básicos: El Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco detalló la gestión y operación del servicio en dicha delegación.

● Tranquilidad y Orden: La Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte, Fiscalización y Protección Civil presentó el balance de estrategias y operatividad en materia de prevención y seguridad ciudadana.

● Vigilancia Institucional: La Contraloría Municipal rindió su informe sobre la fiscalización y control de los recursos públicos, garantizando el apego a la legalidad.

Con la presentación de estos resultados, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una administración pública eficiente, sujeta al escrutinio público y enfocada en dar resultados tangibles.

En Pénjamo, la transparencia no es solo un trámite, es una herramienta para construir confianza y transformar nuestro municipio.