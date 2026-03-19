Leones, mariposas y hadas disfraces predilectos en niños de Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Con la llegada de la primavera este 21 de marzo, comerciantes locales ya reportan una alta demanda en disfraces infantiles, donde predominan los personajes relacionados con la naturaleza, especialmente animales y figuras coloridas.

Josefina Aguirre, dedicada a la venta de disfraces en el municipio, señaló que durante esta temporada los padres de familia buscan opciones alegres y tradicionales para que los niños participen en los festivales escolares.

Lo más vendido para niño es león, tigre, rana, tortuga, ratón y conejo. Les gusta mucho disfrazarse de animalitos, comentó. Entre estos, destacó que el disfraz de rana se ha vuelto uno de los favoritos entre los pequeños.

En el caso de las niñas, las preferencias se inclinan hacia personajes más coloridos y delicados. Las niñas prefieren mariposas, hadas, abejitas, abejorritas y catarinitas. Eso es lo que más se vende, explicó.

Aunque la mayoría de los disfraces siguen esta línea temática, también existen pedidos poco comunes. Aguirre recordó el caso de una niña cuyo disfraz fue una araña negra y peluda, algo que consideró inusual para la temporada primaveral. Asimismo, mencionó la solicitud de un disfraz de un animal poco conocido, similar a un escarabajo, lo que también representó un reto.

En cuanto a los precios, informó que los disfraces oscilan entre los 200 y 320 pesos al público en general, mientras que para compras al mayoreo, principalmente por parte de escuelas, pueden encontrarse entre 265 y 285 pesos, dependiendo del diseño y los accesorios.

Además del vestuario, algunos padres optan por complementar los disfraces con artículos como sombrillas, sombreros o gorritas, principalmente para proteger a los niños del sol durante los eventos al aire libre.

La temporada de primavera representa una de las más importantes para los comerciantes del giro, quienes esperan que las ventas continúen incrementando conforme se acerque la fecha de los festivales escolares.