Samo, vocalista de Camila no estará en la Feria de las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- La presentación de Camila en la Feria de las Fresas este 19 de marzo se llevará a cabo sin el vocalista Samo por motivos ajenos a su persona, así lo dio a conocer en un comunicado.

“Los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de Management, las cuales no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad.

Con profunda tristeza les deseo a mis compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado el mejor de los shows esta noche y que su público se lleve una grata experiencia”, expuso a unas horas de que la agrupación se presente en el Foro de la Gente.

Éxitos como ‘Todo cambió’, ‘Abrázame’, ‘Coleccionista de canciones’ y ‘Sólo para ti’ son reconocidos por ese tono melancólico característico del cantante, aunque el evento será animado por Mario Domm, fanáticos lamentaron que no se pueda presentar.