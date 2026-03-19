Samo, vocalista de Camila no estará en la Feria de las Fresas

“Con mucha tristeza les anuncio que no seré parte del concierto de Camila esta noche”, comunicó el cantante

Redacción Notus19 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La presentación de Camila en la Feria de las Fresas este 19 de marzo se llevará a cabo sin el vocalista Samo por motivos ajenos a su persona, así lo dio a conocer en un comunicado.

“Los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de Management, las cuales no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad.

Con profunda tristeza les deseo a mis compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado el mejor de los shows esta noche y que su público se lleve una grata experiencia”, expuso a unas horas de que la agrupación se presente en el Foro de la Gente.

Éxitos como ‘Todo cambió’, ‘Abrázame’, ‘Coleccionista de canciones’ y ‘Sólo para ti’ son reconocidos por ese tono melancólico característico del cantante, aunque el evento será animado por Mario Domm, fanáticos lamentaron que no se pueda presentar.

Redacción Notus19 marzo, 2026

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