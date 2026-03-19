Desfile de Primavera reúne a más de 800 niños en Manuel Doblado

Escuelas llenan de color y cuentos las calles del municipio

Redacción Notus19 marzo, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- Alumnos de 23 instituciones escolares participaron en el Desfile de Primavera que se llevó a cabo en Cd. Manuel Doblado.

Una celebración que se vistió de color, alegría, baile y cuento. Cada una de las escuelas con padres de familia y maestros colaboraron para representar a través de los niños y niñas, un cuento.

De esta manera se busca preservar el gusto por la lectura, escuchando los cuentos que te llevan a emplear tu imaginación.

Fueron más de 800 pequeños de preescolar, acompañados por personal docente y algunos padres de familia que se unieron a los contingentes, dando comienzo a las 9 de la mañana y terminando poco antes de las 11.

El Presidente Municipal, Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, estuvo acompañado por la Presidenta del Patronato DIF, Marisol Ramírez, así como las y los integrantes del Honorable Ayuntamiento, y la Supervisora de la zona 45 de preescolar federal, la Maestra Claudia Margarita Bonilla Ríos.

Las y los directores de área, junto con la ciudadanía en general que se dieron cita para disfrutar de las comparsas, que se apreciaron desde distintos puntos durante el recorrido hasta la plaza de armas “Insurgente Antonio Torres”.

En total 18 vehículos encabezaron cada contingente del desfile a cargo de la Dirección de Educación, Acción Cívica y Cultural; en donde todos se caracterizaron de acuerdo al cuento a interpretar, la música puso ritmo al paso de los chiquitines que vestían de borreguitos, patos, cebras, leones, changos, mariposas, peces, jirafas, águilas, conejos, elefantes, leopardos, tigres, y los personajes de Mario, Luigui y Peach, así como de Peter Pan, cazadoras, Caperucita Roja y el Lobo Feroz, Blanca Nieves y los 7 enanos, entre muchos otros, que dieron la bienvenida a la Primavera.

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Redacción Notus19 marzo, 2026

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