Bebé de 8 meses es el tercer caso de sarampión en Guanajuato

León, Guanajuato.- El tercer caso de sarampión en Guanajuato fue confirmado por la Secretaría de Salud y corresponde a una bebé de 8 meses. Con este caso, León se posiciona como un punto rojo, debido a que, hasta el momento, los afectados son originarios del municipio.

De acuerdo con el titular de salud, Gabriel Cortés Alcalá, la menor se encuentra estable y sin complicaciones. La respuesta a su atención fue inmediata, lo que es importante para prevenir y evitar los contagios.

Cabe destacar que el primer caso fue adjudicado a un hombre de 28 años y el segundo a uno de 32 años.

Cortés Alcalá aseguró que pese a llevar ya 3 registros de sarampión, el estado se mantiene dentro del país como el lugar con menos casos probables y confirmados. Asimismo, no existe ninguna muerte derivada de la enfermedad.

Con las campañas de vacunación en los municipios y las dosis aplicadas a la población más vulnerable, se vigila la salud de los guanajuatenses. También se aplica la ‘dosis doble cero’, una vacuna indicada a los 6 meses de edad, que funciona previo a la dosis indicada a los 12 meses y a los refuerzos a los 18 meses y los 6 años.