Bebé de 8 meses es el tercer caso de sarampión en Guanajuato

La secretaría de Salud confirmó que León concentra los tres casos registrados en el año

Redacción Notus17 febrero, 2026
Imagen ilustrativa

León, Guanajuato.- El tercer caso de sarampión en Guanajuato fue confirmado por la Secretaría de Salud y corresponde a una bebé de 8 meses. Con este caso, León se posiciona como un punto rojo, debido a que, hasta el momento, los afectados son originarios del municipio.

De acuerdo con el titular de salud, Gabriel Cortés Alcalá, la menor se encuentra estable y sin complicaciones. La respuesta a su atención fue inmediata, lo que es importante para prevenir y evitar los contagios.

Cabe destacar que el primer caso fue adjudicado a un hombre de 28 años y el segundo a uno de 32 años.

Cortés Alcalá aseguró que pese a llevar ya 3 registros de sarampión, el estado se mantiene dentro del país como el lugar con menos casos probables y confirmados. Asimismo, no existe ninguna muerte derivada de la enfermedad.

Con las campañas de vacunación en los municipios y las dosis aplicadas a la población más vulnerable, se vigila la salud de los guanajuatenses. También se aplica la ‘dosis doble cero’, una vacuna indicada a los 6 meses de edad, que funciona previo a la dosis indicada a los 12 meses y a los refuerzos a los 18 meses y los 6 años.

Periódico Notus
