México.- El estrés podría generar que decidas hacerte gay, según declaró el ministro de Asuntos Religiosos del Primer Ministro de Malasia, Zulkifli Hasan.

El líder religioso aseguró en un texto de su autoría que el estrés, la influencia social y las experiencias íntimas también desarrollan conductas homosexuales. Esto dentro de una investigación acerca de las tendencias LGBT, que lleva a cabo el parlamento, en la que se toman en cuenta datos como la edad, la etnia y otros factores que pudieran ser de utilidad.

El ministro también expresó que más de 100 casos relacionadas con actividades dentro del marco de la homosexualidad se registraron entre 2022 y 2025, entre los que destacan arrestos o vinculaciones a proceso.

Hay que señalar que el país no tiene estadísticas oficiales sobre la población LGBTIQ+ en Malasia, pero es una comunidad prohibida y perseguida, arrestando a 135 personas en los últimos tres años.

Los castigos incluso pueden llegar a 20 años de prisión con azotes por “sodomía” y “atentados contra el pudor”