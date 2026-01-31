Estresarse podría volverte gay

El ministro de Asuntos Religiosos del Primer Ministro de Malasia, Zulkifli Hasan dio a conocer la investigación

Redacción Notus31 enero, 2026

México.- El estrés podría generar que decidas hacerte gay, según declaró el ministro de Asuntos Religiosos del Primer Ministro de Malasia, Zulkifli Hasan.

El líder religioso aseguró en un texto de su autoría que el estrés, la influencia social y las experiencias íntimas también desarrollan conductas homosexuales. Esto dentro de una investigación acerca de las tendencias LGBT, que lleva a cabo el parlamento, en la que se toman en cuenta datos como la edad, la etnia y otros factores que pudieran ser de utilidad.

El ministro también expresó que más de 100 casos relacionadas con actividades dentro del marco de la homosexualidad se registraron entre 2022 y 2025, entre los que destacan arrestos o vinculaciones a proceso.

Hay que señalar que el país no tiene estadísticas oficiales sobre la población LGBTIQ+ en Malasia, pero es una comunidad prohibida y perseguida, arrestando a 135 personas en los últimos tres años.

Los castigos incluso pueden llegar a 20 años de prisión con azotes por “sodomía” y “atentados contra el pudor”

Redacción Notus31 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información