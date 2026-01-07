“Leales siempre, traidores nunca”: venezolanos ‘planean’ rescate de Maduro

Chavistas encabezados por el ministro Diosdado Cabello advierten sobre una ‘misión de rescate’

Redacción Notus7 enero, 2026

Venezuela.- “Así como ellos socavaron nuestra soberanía para llevarse a nuestro presidente, nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo para recatarlo. Leales siempre, traidores nunca”, venezolanos que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, cuya figura representativa es Diosdado Cabello, ministro del país y Delcy Rodríguez, vicepresidenta y nueva presidenta interina, planean una ‘misión de rescate’ para el dirigente capturado por Donald Trump.

“Lo vamos a regresar”, prometen los afines al socialismo, es decir, los chavistas. Aunque paisanos celebran a Estados Unidos, otros más se reúnen para levantarse y recuperar a su presidente. “A Chávez no lo podemos regresar, pero a Maduro lo vamos a traer como sea”, expresó Diosdado en un discurso donde miles lo apoyaban.

Con el mensaje de mantener el pie la ‘revolución chavista’, el ministro alentó al pueblo a luchar por su país. Cabe destacar que Cabello está relacionado al igual que Maduro con el cártel de los Soles, red criminal integrada por altos mandos como funcionarios, militares y políticos chavistas que se vinculan con la corrupción, el contrabando y la droga, mismo grupo que ya fue ‘desestimado por Estados unidos, que ahora lo declara inexistente.

