Detienen a dos personas por posesión de droga en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a dos personas, en diferentes hechos y puntos de la ciudad, por la posesión de presunta droga cristal. Fueron el resultado de operativos de seguridad y vigilancia que aplican de manera permanente en la ciudad.

La primera detención se registró durante el Operativo Relámpago, que se realiza en coordinación con la Guardia Nacional. Patrullaban en la calle Guadalupe Victoria, esquina con avenida Santa Fe y ahí observaron a una pareja que se movía en una motocicleta. No portaban casco protector ni placas de circulación.

Al marcarles el alto como medida preventiva, la pareja los ignoró y durante la huida los uniformados observaron que la mujer arrojó un envoltorio al suelo. Metros adelante los detuvieron y al revisar lo que había tirado se percataron que eran dos envoltorios con presunta droga cristal, motivo por el cual la mujer, de 27 años, fue detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Al masculino que la acompañaba, de 26 años, se le detuvo por falta administrativa.

La segunda detención ocurrió durante el Operativo Descuelgue, en recorrido de seguridad y vigilancia por callejones del Cerro del Cuarto, cuando recibieron un reporte ciudadano sobre un masculino en el callejón de La Rosa que agredió verbalmente a los transeúntes. El mismo fue ubicado en Calzada de Guadalupe donde al percatarse de la presencia policial comenzó a tornarse agresivo.

Durante una revisión preventiva conforme a protocolos entre sus pertenencias se le encontraron cinco dosis de presunta droga cristal, por lo que el joven de 25 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.