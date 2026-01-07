DIF Irapuato celebra día de reyes a niños de comunidades

Irapuato, Guanajuato.- Derivado de la solidaridad de las familias irapuatenses que participaron en la Villa Navideña, Fiestas de Paz, personal del Sistema DIF Irapuato arrancó oficialmente la campaña “Regalando Sonrisas”.

Esta iniciativa convierte la generosidad ciudadana en acciones concretas que impactan directamente en el bienestar y la felicidad de la niñez del municipio.

Con el corazón por delante, personal del DIF, que encabeza la presidenta Valeria Alfaro García, recorrió comunidades rurales como Tejamanil, Serrano, Molino de Santa Ana, Aldama y Purísima del Progreso, entre otras, para acercar la magia de los Reyes Magos a niñas y niños, a través de la entrega de juguetes y espacios de convivencia que fortalecen el tejido social.

Cada visita se vivió como un momento especial, donde la ilusión se reflejó en los rostros de las niñas y niños, recordando que un juguete también representa acompañamiento, cercanía y esperanza, especialmente en comunidades donde estos gestos tienen un valor significativo.

Además de la entrega de juguetes, la campaña permitió generar encuentros de cercanía con las familias, reforzando la presencia del DIF Irapuato en las comunidades rurales y promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y la convivencia comunitaria.