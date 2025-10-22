TEEG archiva denuncia de PAN y PRD contra coalición y excandidata en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resolvió el procedimiento especial sancionador TEEG-PES-46/2025, iniciado por el PAN y el PRD contra los partidos integrantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato”, su entonces candidata a la gubernatura y diversos proveedores de servicios de publicidad, por presunta vulneración a las normas de propaganda electoral.

El Tribunal determinó por unanimidad la inexistencia de la infracción, al considerar que la propaganda denunciada, aunque no contenía la leyenda “candidata”, incluía elementos gráficos que permitían identificar la imagen y el nombre de la denunciada, el cargo al que aspiraba y mensajes dirigidos a la ciudadanía, sin generar confusión ni afectar los principios de certeza, objetividad y equidad.

En la sesión estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titulares de la Primera y Tercera Ponencia, respectivamente; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.