“Las escuelas lugar seguro por excelencia”: secretario de educación

A pesar de tiroteos y abandono de cuerpos en las cercanías de las escuelas, estas son un espacio seguro para los niños y niñas del estado

Gerry Orozco29 septiembre, 2025

Cuerámaro, Guanajuato.- Pese a balaceras cerca a instituciones educativas, el secretario de Educación del estado, Luis Ignacio Sánchez Mesa, dijo que las escuelas en la entidad seguirán siendo un espacio seguro para los niños y niñas.

A pesar de que en este año se han suscitado varias balaceras en inmediaciones a las escuelas y al abandono de restos humanos en zonas cercanas a los centros educativos, el funcionario estatal aseguró que “las escuelas son el lugar seguro por excelencia”.

Cabe resaltar que en lo que va del año se han presentado al menos tres balaceras en zonas aledañas a alguna escuela; en el mes de abril en el CECyTEG de Celaya, en el mismo mes en Guanajuato capital un hombre que esperaba a su hija en una secundaria fue herido por disparos de bala, otro hecho tuvo lugar en San Miguel de Allende donde se dio una balacera en las afueras de una universidad.

Sánchez Mesa además añadió que cuando esto eventos suceden, los alumnos reciben el trabajo y atención de los maestros, sin embargo, el secretario de Educación no mencionó si existe un plan estratégico de capacitación para que tanto maestros como alumnos, sepan que hacer en estos casos y puedan poner a salvo su vida.

