“CONFIA ha contribuido a reducir homicidios y mejorar percepción de seguridad”: González Martínez

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz llevó a cabo la ceremonia de Honores a la Bandera en sus instalaciones, evento en el que participaron mandos, personal operativo y administrativo. El acto inició con la entonación del Himno Nacional y del Himno de Guanajuato, así como la lectura de efemérides, en un ejercicio de civismo y disciplina que se realizará al inicio de cada mes.

Durante la ceremonia, el titular de la dependencia, Juan Mauro González Martínez, destacó los avances alcanzados en materia de seguridad tras un año de gestión. Subrayó que la estrategia estatal CONFIA, con sus 10 ejes de acción, ha contribuido a reducir homicidios, disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

El funcionario precisó que los resultados se han obtenido con los mismos recursos que tenía la institución hace un año y resaltó que el factor humano es clave en este proceso. “Eso no lo logran las patrullas ni las armas; lo logran ustedes, el recurso humano más importante de cualquier institución”, afirmó.

Asimismo, indicó que recientes actividades públicas han permitido fortalecer la cercanía con la ciudadanía y avanzar en la recuperación de la confianza hacia la corporación.

González Martínez cerró su mensaje con un llamado a mantener el esfuerzo colectivo para dejar un mejor Guanajuato a las familias. “Este es solo el inicio de muchas cosas más, y lo más importante es el factor humano que sostiene a esta institución”, concluyó.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de solemnidad, reforzando el sentido de pertenencia institucional y el compromiso de enfrentar los desafíos de la seguridad en la entidad con unidad y patriotismo.