Vinculan a proceso a dos hombres por robo calificado en Salamanca

La Fiscalía General del Estado obtuvo prisión preventiva contra los acusados, detenidos tras un operativo en Celaya

Redacción Notus29 septiembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- Con elementos de prueba, la Fiscalía General del Estado logró que un juez vinculara a proceso penal a Gerardo Ulises “N” y Samuel “N”, señalados como probables responsables del delito de robo calificado.

De acuerdo con la investigación, el 22 de septiembre de 2025 se reportó en Salamanca el robo de una camioneta. A través del sistema de videovigilancia se detectó que el vehículo ingresó a Celaya y posteriormente fue abandonado en la colonia Ciudadela.

Minutos más tarde, personal de la Dirección de Seguridad Pública de Celaya observó que uno de los presuntos implicados abordó un automóvil, lo que derivó en un operativo en la avenida Tecnológico. Tras una persecución, policías municipales aseguraron el vehículo y detuvieron a tres personas, entre ellas un menor de edad.

El Ministerio Público con sede en Salamanca integró los datos de prueba y presentó a los detenidos ante la autoridad judicial dentro del plazo de 48 horas. La Juez de Control calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra Gerardo Ulises “N” y Samuel “N”, imponiéndoles prisión preventiva como medida cautelar, al acreditarse la utilización de medios violentos en la comisión del delito.

