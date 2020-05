“Las autoridades no hacen nada” María Guadalupe, desesperada busca a su hijo desaparecido

Irapuato, Guanajuato.- La señora María Guadalupe ha pasado día y noche buscando a su hijo José de Jesús Mireles luego de su desaparición el primero de noviembre del año 2017 y quien hasta hoy en día no se sabe de su paradero.

Una madre desesperada y con la angustia que la embarga desde hace más de 2 años y medio, busca el apoyo de las autoridades.

“Mi hijo desapareció el día que estábamos velando a su hermano el mayor, de repente el recibió una llamada telefónica, yo no vi cuando salió pero me dijeron que se fue en un carro con 2 personas, una mujer y otro hombre, eran entre las 7 y 8 de la noche cuando mi esposo le hablo y le pregunto que donde andaba y le dijo mi hijo que ya venía de regreso en un taxi y jamás llegó”.

La irapuatense miembro del colectivo “A tu encuentro”, un colectivo que se ha encargado en apoyar a todos los familiares de personas desaparecidas, se reunieron el día de ayer para acudir al SEMEFO y checar los expediente de los cuerpos que se encuentran ahí.

“Lo único que pedimos es que nos muestren a todas las personas que tienen aquí, que veamos si nuestros familiares no están entre ellos, no se para que quieren tanto cuerpo cuando nosotros estamos buscando a nuestras personas desaparecidas, nos ponen a investigar a nosotros cuando es su trabajo y aunque les dejemos las pruebas las autoridades no hacen nada.”

La señora María Guadalupe seguirá buscando a su hijo sin descansar ya que es un sufrimiento que no se lo desea a ninguna madre.