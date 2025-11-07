Las agresiones a la alcaldesa de Pénjamo van “en aumento”

Pénjamo, Guanajuato.- A diario, la alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby Molina Balver es víctima de insultos, denostaciones por su físico, amenazas y cualquier tipo de “humillación” en redes sociales por páginas “creadas especialmente para agredirla” o bien falsos perfiles. El grado de violencia va más allá de sus atribuciones como la presidenta municipal, sino de una forma directa a su vida personal, que “no para y va en aumento sin saber quién o quiénes orquestan tal ataque”.

Páginas como “El maravilloso mundo de yozaplastic”, “que todo Pénjamo se entere”, Pénjamo 469″ y otras más de “noticias” no generan críticas sobre el trabajo a base de documentos legales, investigación o denuncias formales, sino por medio de ataques a la forma en la que habla, camina, se viste o con fotografías que incluyen a sus familiares para tomarlo como burla.

El grado de ataque podría considerarse no sólo violencia política de género, sino acoso, violencia directa u otra forma grave que podría estar considerada en el código penal y que podría incluir cárcel en caso de dar con el, las o los presuntos responsables.

Pénjamo se encuentra dentro de los 19 municipios con alerta de género y que al parecer la principal o una de las afectadas es Yozajamby Molina Balver.

También hay que señalar que aparte de todos los perfiles sin nombre, por ejemplo, el síndico Ramiro Zaragoza Ramírez ha sido denunciado por este mismo delito tanto por la presidenta como por otras mujeres que han sido “víctimas” de comentarios misóginos.