PAOT distingue a la Universidad de Guanajuato por sus buenas prácticas ambientales

Guanajuato, Gto.- La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado (PAOT) distinguió a 39 sedes de la Universidad de Guanajuato (UG) con el Distintivo de Buenas Prácticas Ambientales en su edición 2024-2025. Así, por novena ocasión consecutiva, se reconocen las acciones comprometidas por nuestra institución, para el mejoramiento de su desempeño ambiental.

Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) son un modelo que promueve la participación y responsabilidad para disminuir los impactos a los efectos del cambio climático, a través de la autorregulación.

Esta acreditación se realiza en la Universidad de Guanajuato a través de la Secretaría de Gestión y Desarrollo en el Departamento de Sustentabilidad y Gestión de Procesos de la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria.

En el acto de entrega del distintivo, en representación de la Rectora General, Dra. Claudia Susana Gómez López, el Secretario General de la UG, Dr. Salvador Hernández Castro, expuso la importancia de alinearse al modelo de Buenas Prácticas Ambientales, contempladas en los instrumentos de planeación universitaria y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Organización de las Naciones Unidas (ODS ONU), que propone impulsar la educación de calidad.

La titular de la PAOT, Mtra. Karina Ávila Padilla, entregó las 39 acreditaciones ambientales a la respectiva Rectora y Rectores de los cuatro campus universitarios, así como a la Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior, mencionando la importancia del trabajo gradual, continuo y sistemático durante 9 ediciones.

Las Buenas Prácticas Ambientales se encuentran previstas en el Acuerdo para la Emisión y Observancia de las Acciones para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato, son de cumplimiento obligatorio para la comunidad universitaria y le abonan al indicador estratégico número 31 del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030.