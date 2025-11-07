Desaparecen las Fuerzas Rurales de Guanajuato y 23 estados más

Guanajuato.- La Secretaría de la Defensa Nacional división de las Fuerzas Rurales dieron a conocer la extinción de las mismas en 24 estados de México, incluyendo a Guanajuato.

A partir del 1 de enero del año 2026, las fuerzas rurales estarían entrando en “receso” según el comunicado 6883 de la Dirección General de Fuerzas Rurales.

El tema es que presuntamente las funciones de las Fuerzas Rurales que estaban conformadas especialmente por campesinos estarían dejando de tener funciones, tanto de resguardo en zonas de difícil acceso como de apoyo en hechos que sean requeridos como incendio o situaciones de riesgo.

Las fuerzas rurales en su mayoría andaban a caballo por la sierra y aunque tenían poca injerencia con el Ejército Mexicano dependían de la SEDENA.