Lanzan convocatoria para la Presea Vasco de Quiroga 2026

Irapuato Guanajuato.- Autoridades del Gobierno de Irapuato, presentaron la Convocatoria Pública Abierta para la Presea Vasco de Quiroga, en su 479 aniversario, Edición 2026 (53ª entrega), uno de los máximos reconocimientos que otorga el municipio a ciudadanas y ciudadanos cuya trayectoria ha dado trascendencia y prestigio a Irapuato.

La convocatoria tiene como objetivo elegir a la o el ciudadano irapuatense que, por su trayectoria y desempeño en actividades públicas, sociales o profesionales, se haya consolidado como un referente positivo para la ciudad.

Durante la presentación, la alcaldesa Lorena Alfaro García destacó la importancia de reconocer a quienes, con su ejemplo, acciones y obras, han contribuido al desarrollo social, cultural, profesional o comunitario del municipio durante los últimos diez años. Subrayó que la Presea Vasco de Quiroga representa valores como el compromiso, el servicio y el amor por Irapuato, pilares que su Administración ha impulsado de manera constante.

“Vale mucho la pena seguir destacando a todas y todos aquellos que han incidido positivamente en este municipio y en su gente. Es verdaderamente gratificante ser parte de este anuncio y enmarcar el aniversario de la ciudad dentro de una gran celebración”, apuntó.

Por su parte, Gloria Cano, directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato (IMCAR), explicó que el periodo de registro de propuestas inicia el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas, a partir de la presentación y publicación oficial de la convocatoria, y concluye el lunes 26 de enero a las 14:00 horas.

Las propuestas deberán entregarse en las oficinas del IMCAR, ubicadas en Rinconada Castañeda León, en la parte posterior del Teatro de la Ciudad, en la zona centro, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Una vez concluido el registro, integrantes del Consejo Directivo del IMCAR integrarán una comisión encargada de abrir los sobres, revisar las propuestas y verificar el cumplimiento de los requisitos. Dicha comisión estará conformada por el presidente del Consejo del IMCAR, un consejero ciudadano, un integrante del Ayuntamiento perteneciente al mismo Consejo Directivo y una o un ganador de la Presea Vasco de Quiroga de ediciones anteriores.

La ceremonia de votación se llevará a cabo el viernes 30 de enero, ante Notario Público. El resultado se dará a conocer ese mismo día, al término de la elección, mediante una rueda de prensa.

La Presea Vasco de Quiroga ha sido entregada durante 53 años, consolidándose como una tradición que honra el mérito ciudadano. Durante la administración de la presidenta Lorena Alfaro, este reconocimiento ha contado con el respaldo y la presencia de autoridades estatales, distinguiendo a destacadas personalidades e instituciones:

* 2022, primera entrega durante su gestión, otorgada a Marco Antonio Contreras, con la presencia del secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Jesús Oviedo.

* 2023, entregada al Patronato para el Desarrollo Agroalimentario, con la asistencia del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

* 2024, otorgada al Maestro Roberto Rivero y Góngora, con la presencia de la directora del Instituto Estatal de Cultura, Adriana Camarena de Obeso.

* 2025, 53ª entrega, otorgada al arquitecto Javier Martín Ruiz, por el secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona.

Con esta convocatoria, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de reconocer el talento, la vocación de servicio y la contribución social de las y los irapuatenses, fortaleciendo la identidad y el orgullo de la ciudad, así como el Plan de Gobierno Municipal, a través del eje de atención ‘Tu Irapuato’ y la estrategia Irapuato 27.