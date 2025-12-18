DIF Estatal concluye Campaña Invernal con más de 40 mil cobijas entregadas en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Como parte de la Campaña Invernal 2025–2026, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, culminó con la entrega de cobijas en las comunidades más alejadas y de mayor vulnerabilidad del estado, logrando la distribución de más de 40 mil cobijas en los 46 municipios a los que se llevó el apoyo.

Bajo la visión y liderazgo de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, esta campaña arrancó el pasado 2 de diciembre con el banderazo de salida de las unidades que, en cada municipio, comenzaron a llevar abrigo a las familias durante la temporada invernal.

La Campaña Invernal contempló la entrega de las cobijas en todos los municipios del estado, con una inversión superior a 4.8 millones de pesos, con el objetivo de reforzar el compromiso del Gobierno de la Gente de garantizar abrigo, protección y bienestar a la población, especialmente en las comunidades serranas y de difícil acceso de Guanajuato.

Fueron las autoridades estatales a través de los Sistemas DIF Municipales, los encargados de llevar cada una de las cobijas hasta los hogares de las comunidades más apartadas, priorizando a personas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

El presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, señaló la importancia de la prevención como una responsabilidad compartida entre las familias y las instituciones, destacando que el autocuidado es fundamental para reducir riesgos y fortalecer a la comunidad, particularmente en las zonas con temperaturas más bajas.

“La prevención es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la salud de nuestras familias durante la temporada invernal. Abrigarse adecuadamente, mantener una buena alimentación, lavarse las manos con frecuencia y acudir al médico ante los primeros síntomas puede marcar la diferencia. Desde el DIF Estatal promovemos el autocuidado y la atención oportuna para que nadie vea comprometido por las bajas temperaturas”, afirmó Montesinos Carranza.

Durante entrega de cobijas en el municipio de Jerécuaro, el Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, destacó el papel fundamental de los DIF Municipales en la atención social: “ustedes son quienes conocen las necesidades de cada familia y cada comunidad. Gracias por su labor cercana y humana; su trabajo transforma vidas todos los días”, puntualizó.

Asimismo, explicó que el Programa de Campaña Invernal se desarrolla conforme a los lineamientos operativos del Sistema Integral de Cuidados, el cual promueve el derecho de las personas a cuidar, ser cuidadas y fomentar el autocuidado, colocando al bienestar y la dignidad humana en el centro de las acciones públicas.

“La misión del DIF Estatal es clara, estar donde más se nos necesita. Con este apoyo buscamos que ninguna persona tenga que enfrentar el invierno sin abrigo. Nuestro trabajo, en coordinación con los municipios, asegura que la ayuda llegue de forma equitativa, oportuna y con absoluto respeto a la dignidad de las familias beneficiarias”, señaló.

Finalmente, Borja Pimentel dijo que los Sistemas DIF Municipales son aliados en el proceso operativo de la campaña, que incluye la identificación de personas vulnerables, la recepción, resguardo y distribución de las cobijas, así como la difusión de medidas preventivas ante las bajas temperaturas y la integración de evidencias y reportes correspondientes.

Ante el descenso de las temperaturas, el Gobierno de la Gente, a través del Sistema DIF Estatal hace un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.