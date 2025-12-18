Comunidades de Pénjamo se beneficiarán con obras de agua

Pénjamo, Guanajuato.- Para seguir fortaleciendo la infraestructura hidráulica del Estado de Guanajuato, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente realiza obras para varias localidades del municipio de Pénjamo.
La Sarna, el Guayabito de Pedroza, San Gabriel, San Ignacio y Palo Verde son las localidades que en la actualidad están siendo beneficiadas con las obras que se están construyendo.
Se trata de acciones que se están consolidando mediante una inversión por 15.4 millones de pesos para llevar el vital líquido en cantidad y calidad a los hogares de las familias que viven en estas zonas entre las que se encuentran:
- Rehabilitación de sistema de agua entubada para las localidades de la Sarna y el Guayabito de Pedroza.
- Equipamiento de pozo profundo de agua en la localidad de la Sarna.
- Rehabilitación de red de agua entubada en San Gabriel y San Ignacio segunda etapa de tres.
- Equipamiento de pozo profundo de agua entubada en la localidad de palo verde.
- Construcción de sistema de agua entubada en la comunidad de palo verde.