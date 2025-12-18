Comunidades de Pénjamo se beneficiarán con obras de agua

Se desarrollan infraestructuras hidráulicas para La Sarna, el Guayabito de Pedroza, San Gabriel, San Ignacio y Palo Verde

Redacción Notus18 diciembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Para seguir fortaleciendo la infraestructura hidráulica del Estado de Guanajuato, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente realiza obras para varias localidades del municipio de Pénjamo.

La Sarna, el Guayabito de Pedroza, San Gabriel, San Ignacio y Palo Verde son las localidades que en la actualidad están siendo beneficiadas con las obras que se están construyendo.

 

Se trata de acciones que se están consolidando mediante una inversión por 15.4 millones de pesos para llevar el vital líquido en cantidad y calidad a los hogares de las familias que viven en estas zonas entre las que se encuentran:

  • Rehabilitación de sistema de agua entubada para las localidades de la Sarna y el Guayabito de Pedroza.
  • Equipamiento de pozo profundo de agua en la localidad de la Sarna.
  • Rehabilitación de red de agua entubada en San Gabriel y San Ignacio segunda etapa de tres.
  • Equipamiento de pozo profundo de agua entubada en la localidad de palo verde.
  • Construcción de sistema de agua entubada en la comunidad de palo verde.

 

Redacción Notus18 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información