Lamentan en Cuerámaro el fallecimiento de Salvador Gabriel Serrano, excomandante de policía

Se reconoció su trayectoria, vocación de servicio y compromiso con el municipio; expresó sus condolencias a familiares y amigos

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Cuerámaro, Gto.

La comunidad de Cuerámaro lamenta el fallecimiento de Salvador Gabriel Serrano Sánchez, quien en vida se desempeñó como comandante de la Policía Municipal.

A través de redes sociales, cueramarenses expresaron sus condolencias y reconocieron la labor que realizó durante su trayectoria al servicio de la ciudadanía.

En el mensaje, destacaron su profesionalismo, vocación de servicio y calidad humana, cualidades que, señalaron, dejaron una huella en la comunidad.

Asimismo, la administración municipal manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del excomandante, a quienes deseó fortaleza ante esta pérdida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Redacción Notus8 noviembre, 2026

Redacción Notus

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