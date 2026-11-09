Lamentan en Cuerámaro el fallecimiento de Salvador Gabriel Serrano, excomandante de policía

Cuerámaro, Gto.

La comunidad de Cuerámaro lamenta el fallecimiento de Salvador Gabriel Serrano Sánchez, quien en vida se desempeñó como comandante de la Policía Municipal.

A través de redes sociales, cueramarenses expresaron sus condolencias y reconocieron la labor que realizó durante su trayectoria al servicio de la ciudadanía.

En el mensaje, destacaron su profesionalismo, vocación de servicio y calidad humana, cualidades que, señalaron, dejaron una huella en la comunidad.

Asimismo, la administración municipal manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del excomandante, a quienes deseó fortaleza ante esta pérdida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su fallecimiento.