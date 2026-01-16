La UG lanza sus primeras 10 microcredenciales para formación flexible y certificada

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) impulsa la innovación educativa con sus primeras 10 microcredenciales, experiencias formativas breves que, mediante el uso de herramientas tecnológicas, permiten la certificación de competencias específicas, respaldadas por la calidad académica que distingue a la institución.

Apuesta por la formación flexible y certificada

Este esquema destaca como una alternativa innovadora y flexible para la formación continua desde la educación superior a lo largo de la vida de las personas a través de cursos cortos. Con ello la UG lanza microcredenciales en:

Habilidades Clave para tu Primer Empleo

Inteligencia Artificial para la Docencia

Derechos Humanos, Género y Cultura de Paz

Introducción a la Interculturalidad

Diseño y Aplicación de Estrategias Digitales en Entornos Educativos

Gestión de Proyectos

Introducción a Python para Ciencia de Datos

Bases Prácticas para la Educación Digital

Destrezas de Gestión y Liderazgo

Recurtido, Teñido y Engrase de Cueros

Con esta iniciativa, la UG da un paso adelante al fortalecer su propuesta formativa mediante innovaciones pedagógicas y tecnológicas de vanguardia que responden a las demandas del entorno profesional desde la excelencia.

Asimismo, la Universidad de Guanajuato fortalece su vinculación con instancias estatales, organizaciones de la sociedad civil y el sector productivo para impulsar el aprendizaje continuo y fortalecer las trayectorias académicas y profesionales. En este marco, la UG puede otorgar aval académico a propuestas de microcredenciales desarrolladas por estas instancias, garantizando su calidad y pertinencia. Un ejemplo de ello es la colaboración con el Instituto de las Juventudes de Guanajuato para la creación de la microcredencial “Habilidades clave para tu primer empleo”.

Las microcredenciales se posicionan como reconocimientos digitales, verificables y acumulables, que certifican las competencias específicas adquiridas en procesos formativos breves o mediante experiencias previas, desde las cuales se busca contribuir a fortalecer la empleabilidad, reconocer aprendizajes flexibles y promover la educación a lo largo de la vida.

Las microcredenciales UG son resultado de estudios de pertinencia y de la colaboración con distintas instituciones y organizaciones aliadas, así la UG se posiciona como referente en innovación educativa dentro del ecosistema estatal de educación superior.

Consulta más información en la página: https://microcredenciales.ugto.mx/