Barrio de Santa Anita enfrenta graves problemas urbanos

Irapuato, Guanajuato.- Vecinos del Barrio de Santa Anita denunciaron una serie de problemáticas que, aseguran, afectan de manera grave su calidad de vida, entre las que destacan malos olores, inseguridad, banquetas rotas, acumulación de basura y cableado colgante.

Alma Dolores Cervantes, vecina del lugar y miembro del comité vecinal, señaló que uno de los principales problemas es una alcantarilla que despide un fuerte olor a gas, situación que se presenta desde hace aproximadamente un año. Indicó que en su momento se realizó un reporte ante Protección Civil, dependencia que determinó que no existía riesgo y calificó el olor como “normal”.

No obstante, los vecinos aseguran que el olor persiste e incluso se ha intensificado en fechas recientes, lo que ha generado temor entre los habitantes del barrio ante la posibilidad de una fuga de gas o alguna avería en el drenaje, por lo que solicitaron un nuevo peritaje por parte de la autoridad.

“Protección Civil dice que es normal, pero con todo lo que ha pasado en otros lugares del país, a mí se me hace raro que huela a gas. Sobre todo en las tardes, cuando el sol está más fuerte, es cuando más se percibe el olor. Más vale prevenir que lamentar”, expresó la vecina.

Otro de los problemas señalados se localiza en la esquina de López Cotilla y Galeana, donde existe un terreno baldío utilizado como basurero clandestino, lo que ha provocado malos olores y la proliferación de infecciones. Dolores Cervantes destacó que no existe justificación para esta práctica, ya que el servicio de limpia pasa diariamente, pero los trabajadores solo recogen los residuos que se encuentran sobre la vía pública y no ingresan al predio.

En materia de seguridad, la denunciante indicó que el barrio es escenario de asaltos frecuentes, principalmente cometidos por sujetos a bordo de motocicletas que arrebatan mochilas o monederos a los transeúntes a distintas horas del día.

Ante esta situación, pidió mayor vigilancia mediante rondines constantes de la Policía Municipal, así como de corporaciones estatales y federales. Aunque reconoció que la presencia policial ha aumentado, consideró que es insuficiente para inhibir a los delincuentes.

Finalmente, señaló como otro riesgo latente el cableado aéreo en mal estado de servicios como telefonía, internet y televisión, el cual cuelga a una altura peligrosa. Explicó que con frecuencia vehículos de grandes dimensiones rompen los cables, dejando sin servicio a los vecinos. Incluso recordó que hace algunos meses una joven resultó lesionada luego de que un cable derribado por una camioneta se enredara en su cuerpo y la arrastrara varios metros.

Los habitantes del Barrio de Santa Anita hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan de manera urgente estas problemáticas y se eviten accidentes o situaciones de mayor riesgo.