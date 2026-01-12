Invitan en Manuel Doblado a aprovechar descuentos por pago del Predial 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- La Administración 2024-2027 invita a todas y todos los dobladenses a realizar el pago del Predial 2026, aprovechando los beneficios que se ofrecen por pronto pago: 15% de descuento durante enero y 10% durante febrero.

Cada aportación es una forma directa de apoyar el desarrollo de nuestro municipio, ya que permite seguir mejorando los servicios, espacios y obras que benefician a nuestras familias.

Gracias a la buena respuesta de la ciudadanía, en los primeros 8 días se logró una recaudación de $3,141,060.56, una cifra que refleja el compromiso y la responsabilidad de la gente con el municipio Manuel Doblado.

El Gobierno Municipal agradece esta participación responsable y reitera la invitación a quienes aún no han realizado su pago, a aprovechar los descuentos vigentes.

Porque cumplir con el pago del predial es contribuir al crecimiento, orden y bienestar de Manuel Doblado.