Invitan en Manuel Doblado a aprovechar descuentos por pago del Predial 2026

Durante enero y febrero se ofrecen reducciones de hasta 15 %, mientras que en los primeros días ya se recaudaron más de 3.1 millones de pesos

Redacción Notus12 enero, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- La Administración 2024-2027 invita a todas y todos los dobladenses a realizar el pago del Predial 2026, aprovechando los beneficios que se ofrecen por pronto pago: 15% de descuento durante enero y 10% durante febrero.

Cada aportación es una forma directa de apoyar el desarrollo de nuestro municipio, ya que permite seguir mejorando los servicios, espacios y obras que benefician a nuestras familias.

Gracias a la buena respuesta de la ciudadanía, en los primeros 8 días se logró una recaudación de $3,141,060.56, una cifra que refleja el compromiso y la responsabilidad de la gente con el municipio Manuel Doblado.

El Gobierno Municipal agradece esta participación responsable y reitera la invitación a quienes aún no han realizado su pago, a aprovechar los descuentos vigentes.

Porque cumplir con el pago del predial es contribuir al crecimiento, orden y bienestar de Manuel Doblado.

Redacción Notus12 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información