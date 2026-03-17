La Trinca Fresera complica su pase a liguilla tras caída ante Correcaminos

Irapuato, Guanajuato.- La recta final del torneo se vuelve cuesta arriba para la Club Irapuato, que tras caer 2-1 frente a Correcaminos UAT, comienza a ver en riesgo su permanencia en zona de calificación.

El descalabro no solo representó la pérdida de tres puntos, sino que también encendió las alarmas dentro del conjunto fresero, que ahora enfrenta un cierre de temporada sumamente complicado. La Trinca se ubica con 12 unidades, en una tabla cada vez más apretada y con múltiples equipos aún en la pelea por un boleto a la liguilla.

En el panorama inmediato, el conjunto irapuatense tendrá que medirse ante rivales de alto calibre, incluyendo al líder Atlético Morelia, así como a escuadras que ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar general, lo que eleva considerablemente el grado de dificultad.

La lucha por la clasificación se intensifica con equipos como Atlético La Paz (16 puntos), Tapatío (14) y Cancún FC (14), además de Mineros de Zacatecas con 11 unidades, todos con aspiraciones claras de meterse a la fase final.

Asimismo, clubes como Tepatitlán FC, Tlaxcala FC y Atlante FC se mantienen por encima del Irapuato en la tabla, mientras que otros como Alebrijes de Oaxaca, Jaiba Brava y el propio Correcaminos, aunque por debajo, aún conservan posibilidades matemáticas de clasificación.

Con este escenario, la Trinca Fresera está obligada a sumar en sus próximos compromisos si quiere mantenerse en la pelea. El margen de error se reduce al mínimo y cada partido será clave para definir si el equipo logra colarse a la liguilla o queda fuera en la fase regular.