Despiden a Andrea y Nayeli entre dolor y exigencia de justicia

Huanímaro, Guanajuato.- En dos ataúdes blancos, rodeados de arreglos florales, lágrimas y un clamor generalizado de justicia, fueron despedidas las jóvenes huanimarenses Andrea y Nayeli, originarias de la comunidad de La Lobera. Durante una misa celebrada en dicha localidad, familiares y amigos acompañaron a las fallecidas para, posteriormente, trasladar sus restos al panteón municipal.

Asimismo, una banda de música acompañó la ceremonia; cada acorde y cada nota musical intensificaban el dolor por la muerte de Andrea y Nayeli entre familiares y seres queridos. Ambas jóvenes fueron agredidas a golpes, perdieron la vida y sus cuerpos fueron abandonados en el libramiento hacia Pueblo Nuevo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió un comunicado en el que informó que, desde el primer momento, agentes de Investigación Criminal, peritos y el Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar, la recolección de indicios y el desarrollo de actos de investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.

En tanto, el gobierno municipal de Huanímaro señaló que el caso de Andrea y Nayeli ha generado indignación y preocupación en la comunidad, y aseguró que se ha trabajado de manera conjunta y coordinada con las autoridades competentes, dando seguimiento puntual a las investigaciones.

Sin embargo, en redes sociales la indignación por lo sucedido ha ido en aumento. Usuarios refieren que uno de los presuntos responsables habría sido detenido y posteriormente puesto en libertad, situación que ha intensificado las exigencias para que las autoridades esclarezcan los hechos.

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el gobierno municipal han emitido un pronunciamiento adicional para confirmar, desmentir o aclarar la información que circula en redes sociales.