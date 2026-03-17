IECA y Huanímaro impulsan capacitación para el empleo

Huanímaro, Guanajuato.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación para la población, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y el Municipio de Huanímaro firmaron un convenio de colaboración que permitirá fortalecer las habilidades laborales de las y los habitantes.

Este acuerdo contempla la implementación de cursos y talleres en diversas especialidades, con el propósito de brindar herramientas que faciliten el acceso a un empleo o el desarrollo de proyectos de autoempleo.

Durante la firma, el director general del IECA destacó que la capacitación es clave para que las personas desarrollen su talento, mejoren sus condiciones de vida y contribuyan al crecimiento de sus comunidades.

Señaló que el instituto busca apoyar a quienes tienen una idea de negocio o el interés de emprender, ofreciéndoles las bases necesarias para impulsar sus proyectos.

Por su parte, la presidenta municipal de Huanímaro subrayó la importancia de mantener este tipo de alianzas, al considerar que los programas de formación generan cambios positivos en la población.

Indicó que, a través de la capacitación, las personas adquieren mayor seguridad y herramientas para enfrentar retos, lo que impacta directamente en su desarrollo personal y en el fortalecimiento de las comunidades.