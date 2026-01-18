Freseras Voleibol pierde en su debut como equipo profesional

Irapuato, Guanajuato.- Inició el primer torneo de Voleibol Femenil profesional en el cual la ciudad de Irapuato estará representado por las Freseras, las cuales en su primer encuentro lamentablemente fueron vencidas por las Leonas de León.

El resultado final del encuentro fue tres sets a cero a favor de las felinas.

El primer set fue para Leonas Voleibol con marcador de 25-15. Para el segundo parcial, Freseras ajustó su funcionamiento y el set se definió 25-20 a favor de Leonas. En el tercer episodio, el conjunto visitante volvió a imponer condiciones y cerró el encuentro con parcial de 25-17.

Esta tarde de domingo el segundo partido de la serie se disputará nuevamente en la ciudad de León, donde las Freseras Voleibol buscarán realizar ajustes y presentar una mejor versión dentro de la cancha.