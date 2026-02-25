La Trinca busca permanecer en puestos de liguilla

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera enfrentará a los Potros de Hierro del Atlante buscando permanecer en puestos de liguilla en un partido de la jornada 4, que fue pospuesto, supuestamente por razones de seguridad.

El Club Irapuato, busca seguir sumando unidades en casa y seguir aspirando a los puestos de liguilla, pues tras la derrota de dos goles a uno en contra del líder general por “ goles a uno, dejo al equipo en la posición sexta de la tabla general con nueve puntos, empatado en puntos con Atlético La Paz y apenas un punto arriba de la octava posición ocupada por Venados de Yucatán.

Por su parte el equipo de los Potros de Hierro del Atlante viene de obtener su primera victoria del campeonato ante Alebrijes de Oaxaca por la mínima diferencia, lo que le sirvió dejar los últimos de la tabla general y colocarse en el lugar 11 de la clasificación con 5 puntos, así que, en caso de ganar el juego a los freseros, el Atlante alcanzaría a los yucatecas y se colocaría en posición de clasificación.

Sin embargo, la Trinca Fresera además busca aumentar la cuota goleadora del equipo que hasta el momento suma 13 redes rotas, mientras que los atlantistas solo han alcanzado batir en cuatro ocasiones a sus rivales.

En la parte defensiva el cuadro de casa debe mejorar puesto que en esta campaña ha recibido 9 goles, mientras que su rival de esta noche solo ha sido abatido en 6 ocasiones.

Así el juego de esta noche, a las siete en punto, en el Sergio León Chávez, luce como un juego interesante y con grandes oportunidades para que el Irapuato, logre alcanzar el cuarto lugar del campeonato si es que puede vencer a los Potros