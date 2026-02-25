El diputado Salvador Tovar renuncia a la bancada panista

Guanajuato, Guanajuato.- El diputado local Salvador Tovar confirmó que renunciará al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Dijo estar en desacuerdo con políticas del blanquiazul, especialmente con el gobierno municipal de Silao.

Se declarará diputado independiente, pero reconoce que ha tenido acercamientos con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y otros partidos políticos. Si bien no aclaró que renuncia al PAN, pues no lo ha notificado a la dirigencia estatal, todo indica que también dejará al partido.

Tovar expuso su desacuerdo con acciones realizadas por Melanie Murillo, presidenta municipal de Silao, con quien también tiene relación de parentesco. Entre los temas en discordia está el de la compra del terreno para la feria de esa localidad.

También tuvo diferencias con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y con el coordinador de la bancada panista, Jorge Espadas.

El miércoles pasado estuvo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y convivió con los legisladores federales morenistas de Guanajuato. Intercambió comentarios, sonrió para la foto y sostuvo cercanía con Ricardo Monreal.

El también cuñado de la actual alcaldesa panista de Silao desde hace meses comenzó a desmarcarse de los panistas. Desde hace meses, Salvador borró al PAN de su narrativa pública. No lo menciona, no lo presume, no lo exhibe. Ni siquiera en su casa de gestión hay logotipos o colores asociados.

Entrevistado al respecto, precisó que será diputado independiente, porque por ley no puede integrarse a otro grupo parlamentario.

Tampoco aclaró en qué sentido votará por temas polémicos como el de la despenalización del aborto.

Aceptó que aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Silao, cargo al que también aspira el morenista Ernesto Millán.