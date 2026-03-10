La Trakaloza, Grupo Pesado y La Adictiva en la feria de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- En redes sociales comenzó a circular un cartel de artistas que podrían presentarse en la próxima edición de la feria de Pénjamo, el cual incluiría a agrupaciones y cantantes del género regional mexicano y música popular.

De acuerdo con la imagen difundida en diversas plataformas digitales, entre los artistas que formarían parte de la cartelera destacan Horóscopos de Durango, Grupo Pesado, Pequeños Musical, Palomo, La Trakalosa de Monterrey, La Adictiva y Pancho Barraza, además de un espectáculo denominado K Pop Demon Hunters.

El listado ha generado expectativa entre los habitantes del municipio y seguidores de estos artistas, quienes han comenzado a compartir la publicación y comentar sobre las posibles presentaciones que formarían parte de los festejos.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades municipales no han confirmado de manera oficial la cartelera, por lo que el programa de artistas continúa siendo extraoficial. En ferias y festivales del país es común que los nombres de los intérpretes se den a conocer de manera gradual antes del anuncio oficial de la programación completa.

Agrupaciones como Horóscopos de Durango, por ejemplo, continúan activas en giras y presentaciones en ferias y festivales en México, lo que mantiene su presencia en carteleras de eventos masivos.

El gobierno municipal dará a conocer la cartelera oficial, así como las fechas y sedes de los conciertos que se realizarían durante las celebraciones.

Mientras tanto, la posible participación de estos artistas ha comenzado a generar expectativa entre los asistentes habituales de la feria y seguidores del regional mexicano en la región del Bajío.