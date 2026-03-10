Destinará Abasolo 12 millones de pesos para apoyos médicos

Abasolo, Guanajuato.- El presidente municipal de Job Gallardo anunció que durante este año el gobierno municipal destinará 12 millones de pesos para un programa de apoyos enfocados en la atención médica de personas que enfrentan enfermedades graves o requieren tratamientos constantes.

El edil explicó que los recursos serán utilizados para brindar traslados a centros médicos, bolsas de diálisis, diálisis, hemodiálisis y otros apoyos relacionados con la atención de la salud, con el objetivo de ayudar a las familias que enfrentan altos costos para atender a sus pacientes.

Gallardo señaló que este programa busca apoyar a personas que requieren tratamientos continuos y que, en muchos casos, no cuentan con los recursos suficientes para cubrirlos.

“Se trata de salvar vidas”, expresó el alcalde al referirse a la importancia de destinar recursos municipales para apoyar a pacientes que necesitan atención médica especializada.

El presidente municipal también destacó que el programa continuará durante toda su administración, y expresó su deseo de que los gobiernos que lo sucedan mantengan este tipo de apoyos para beneficio de la población.

Asimismo, indicó que la intención es que este esquema de ayuda se consolide como un respaldo permanente para los habitantes de Abasolo que enfrentan enfermedades que requieren tratamientos costosos y frecuentes.

Con esta inversión, el gobierno municipal busca fortalecer la atención social en materia de salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan en el municipio.