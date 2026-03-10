Libia Dennise cierra informes regionales en San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- Con un llamado a seguir construyendo el futuro de Guanajuato, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó en San Felipe su Segundo Informe Regional de Gobierno, con el que concluyó la gira informativa realizada en distintas regiones del Estado.

Durante este encuentro, la Mandataria Estatal destacó las obras más relevantes que se impulsan en esta zona, entre ellas la modernización del Bulevar de la Libertad, que conecta a San Miguel de Allende con Dolores Hidalgo.

“Con esta obra potenciamos el turismo y la economía de toda la región, transformando esta vía en un eje de desarrollo, seguridad y movilidad. Lo hacemos con una visión de futuro”, señaló.

En San Felipe, explicó, se trabaja en la remodelación del Hospital Comunitario, con el objetivo de que las familias no tengan que trasladarse a otras ciudades ante una enfermedad o emergencia. Asimismo, se lleva a cabo la rehabilitación del Libramiento San Felipe.

En Ocampo, destacó la construcción de la primera etapa de una línea de conducción de agua tratada para riego agrícola, así como redes de distribución de agua potable en las localidades de Cabras, Guadalupe, San Nicolás del Granado, San José del Carmen y Los Pirules.

Mientras que en San Diego de la Unión se rehabilitó el Mercado Benito Juárez, además de realizarse obras de pavimentación y la rehabilitación del sistema de agua entubada en la localidad de Catalán del Refugio.

“Con todo esto, el Gobierno de la Gente cumple. ¡Dicho y hecho!”, expresó la Gobernadora.

Vamos por el camino correcto en seguridad

En materia de seguridad, la Gobernadora señaló que Guanajuato avanza por la ruta correcta, con resultados que marcan un antes y un después en la construcción de la paz.

“Los indicadores con los que históricamente se ha evaluado a nuestro estado muestran que vamos por el camino correcto, y así nos mantendremos”, afirmó.

Explicó que, a través de la estrategia CONFIA, basada en inteligencia y coordinación con las Fiscalías, las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal y los municipios, febrero registró la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos ocho años, manteniendo la tendencia a la baja iniciada el año pasado.

Agregó que también se ha logrado reducir a menos de la mitad el promedio diario de casos, demostrando que Guanajuato puede avanzar hacia la paz.

La Mandataria destacó la creación del Escuadrón Antiextorsión y la línea 800 TE CUIDO, acciones que han permitido evitar que millones de pesos lleguen a manos de la delincuencia.

“No vamos a descansar hasta detener a quienes roban la tranquilidad a nuestras y nuestros comerciantes, a las familias que emprenden y a quienes trabajan honradamente”, afirmó.

Asimismo, se fortaleció la Policía Estatal de Caminos, cuyos agentes vigilan con mayor personal y mejores patrullas más de 4 mil 300 kilómetros de vías estatales y federales.

También se lanzó la plataforma Guanajuato en Paz, un espacio único en México que integra el trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa, con información del Estado, las Fiscalías, la Secretaría de Seguridad Federal, el Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

“La seguridad se construye entre todas y todos: con instituciones que responden, pero también con una ciudadanía que participa y levanta la voz”, señaló.

Guanajuato, líder nacional en salud

La Gobernadora afirmó que Guanajuato cuenta con el mejor Sistema Estatal de Salud de México.

“Somos líderes nacionales y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos”, expresó.

Destacó que el Estado mantiene una política de Cero Rechazo, mediante la cual se brinda atención médica sin importar si las personas cuentan con seguro o pertenecen a otra institución.

Además, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en vacunación contra la influenza estacional, así como en acciones de combate al sarampión y vacunación infantil.

Las mujeres, rostro del nuevo comienzo

Libia Dennise subrayó que este es el primer gobierno encabezado por una mujer en Guanajuato, y que esa diferencia debe reflejarse en las políticas públicas.

Por ello, informó que se envió al Congreso del Estado un paquete de iniciativas para armonizar más de 70 ordenamientos legales en favor de las mujeres.

“Las mujeres somos el rostro de este nuevo comienzo en Guanajuato. Este es y seguirá siendo un Gobierno aliado de las mujeres”, afirmó.

En ese sentido, destacó el fortalecimiento de la estrategia ALIADAS, que pasó de 20 a 27 programas con beneficios concretos.

Actualmente, más de 260 mil mujeres han sido beneficiadas con este programa.

Uno de sus componentes principales es la Tarjeta Rosa, que además de apoyo económico brinda beneficios adicionales como atención médica, asistencia en el hogar, apoyo funerario y auxilio vial, entre otros.

A la fecha, 679 mil mujeres cuentan con este respaldo, en un esfuerzo sin precedentes en el estado.

Más acciones en educación

La Gobernadora informó que 200 planteles educativos recibieron techados escolares durante el primer año de su administración, y el programa continuará ampliándose.

También destacó la creación del Bachillerato Integral Guanajuato, un modelo educativo “Marca Guanajuato” que aprovecha las instalaciones de secundarias para ofrecer bachillerato en turno vespertino.

Durante el año pasado se abrieron 31 nuevos bachilleratos, y este año se sumaron 40 más, para evitar que las y los jóvenes abandonen sus estudios.

Asimismo, anunció la creación del Gabinete de las Juventudes, integrado por 21 jóvenes en un equipo paritario, que participan directamente en la toma de decisiones del gobierno estatal.

Apoyo a quienes emprenden

La Gobernadora destacó la creación de la financiera “Tú Puedes Guanajuato”, que ofrece financiamiento a comerciantes, productores del campo, artesanos, taxistas y personas emprendedoras.

Actualmente cuenta con siete sucursales regionales y 39 módulos de atención, y el 70% de los créditos otorgados han sido para mujeres.

A través de programas como Mi Tienda al 100, Mi Plaza y Mi Negocio Pa’ Delante, se brindan herramientas para fortalecer los negocios locales.

También reiteró el respaldo al campo guanajuatense mediante rehabilitación de caminos rurales, caminos saca cosechas y tecnificación del riego, con el objetivo de cuidar el agua y fortalecer la producción.

El Gobierno de la Gente llega a todo Guanajuato

Finalmente, Libia Dennise anunció que continuarán las Caravanas ConMiGobernadora, para llevar servicios y atención directa a las comunidades.

“Seguiremos dialogando con comerciantes, jóvenes, el sector educativo, organizaciones sociales y todos los sectores de nuestra comunidad, porque las mejores políticas públicas nacen cuando se construyen con la gente”, señaló.

“Los logros que hoy presentamos son los logros de ustedes, de la gente. Sigamos construyendo el Guanajuato que queremos. ¡Se viene lo mejor: dicho y hecho!”, concluyó la Gobernadora.

El evento se realizó en el Jardín Principal de San Felipe, con la asistencia de habitantes de San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende.