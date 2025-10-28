La Secretaría de Agricultura miente, no hay acuerdos

Guanajuato.- “Los agricultores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa desmentimos categóricamente el comunicado oficial de la Secretaría de Agricultura, presuntamente anunciado por Juan José Berdegué Sacristán, que afirma un supuesto ‘acuerdo’ con nosotros, así lo manifestaron integrantes del Movimiento Agrícola Campesino.

“COMUNICADO URGENTE DE LOS AGRICULTORES”

¡LOS PRODUCTORES DE MAÍZ DECIMOS NO!

Los agricultores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa desmentimos categóricamente el comunicado oficial de la Secretaría de Agricultura, presuntamente anunciado por Juan José Berdegué Sacristán, que afirma un supuesto “acuerdo” con nosotros.

¡ES FALSO! ¡NINGÚN ESTADO ACEPTÓ NI FIRMÓ!

La realidad de la negociación es esta:

* FRACASO EN EL PRECIO: La negociación no prosperó. El precio ofrecido de $6,050 pesos por tonelada de maíz NO fue aceptado.

Denunciamos que los grandes industriales de México se negaron a entrar en este acuerdo y, en lugar de respetar la negociación, presionaron para BAJAR el precio.

* APOYO INSUFICIENTE: El aporte de $850 pesos ofrecido por el gobierno federal y estatal NO CUMPLE con las necesidades reales para cubrir nuestros costos de producción. Es una promesa vacía.

* NO HAY ACUERDO: Reiteramos: No estamos de acuerdo. Los empresarios no cumplen y el gobierno tampoco. No convalidaremos un acuerdo que nos lleva a la quiebra.

Exigimos un precio justo que valore nuestro trabajo y garantice la soberanía alimentaria del país. El campo no puede seguir subsidiando a los industriales.

ALERTA: Denunciamos públicamente que, tras desmentir esta farsa, estamos siendo amenazados con represalias. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier acto de intimidación contra los productores que solo defendemos nuestro sustento.

¡No nos callarán!”.