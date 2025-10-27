Gobierno Federal ofrece 6 mil pesos por tonelada de maíz

México.- El secretario de Agricultura de México anunció un incremento al costo de maíz blanco para los campesinos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. En acuerdo con los gobiernos de dichos estados, el valor quedará en 6 mil 50 pesos y se dará un crédito con 8.5 por ciento de interés anual. “Este precio es 25 por ciento superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país”, afirmó.

“Informo que en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán implementaremos un precio para el maíz blanco de esas tres entidades de $6,050 pesos por tonelada. Además, un crédito con una tasa máxima de 8.5% de interés anual con un seguro agropecuario incluido.

Vamos a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse, y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario, para completar el precio indicado.

Reiteramos que estamos abiertos para continuar en el diálogo en todo momento.”, expresó el secretario.

Aparentemente, esta solución se presenta de manera parcial, ya que los gobiernos por le momento no han establecido un comunicado oficial que avale la propuesta del gobierno nacional. Los campesinos continúan con el bloqueo de carreteras, en un contexto donde sus voces parecen ignoradas y las acciones del gobierno se muestran como una presunta estrategia para mitigar la protesta.