1 muerto y 2 personas prensadas tras accidente frente a la Expo Agrolimentaria

El accidente ocurrió cuando los ocupantes de un vehículo quedaron enmedio de dos camiones

Redacción Notus27 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Una persona perdió la vida y dos más quedaron prensadas, luego de quedar atrapadas entre dos camiones que estaban avanzando lento en la carretera Irapuato- Abasolo, altura Expo Agroalimentaria.

Según el reporte del 911 personal de Protección Civil de Irapuato realizó labores de mitigación de riesgos por choque múltiple por alcance, entre tres unidades.qiw estaban en el tráfico derivado del bloqueo carretero de campesinos para exigir precios justos por sus granos.

Aquí dos personas resultaron prensadas en la unidad en la que viajaban, luego de que presuntamente un camión al intentar avanzar golpeó el vehículo compacto entre dos camiones.

Las unidades de rescate y ambulancias estuvieron trabajando en su liberación de los prensados y de la persona fallecida; posteriormente los heridos, fueron llevados a recibir atención médica.

