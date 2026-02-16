“La salud esta en riesgo por la guerra”: Papa León XIV

El Vaticano.- El Papa León XIV advirtió que el uso de recursos económicos, tecnológicos y organizativos para la producción de armamento pone en riesgo la vida y la salud pública, al participar en la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia para la Vida.

Durante su mensaje, el Pontífice señaló que el mundo enfrenta profundas desigualdades en el acceso a servicios médicos y prevención de enfermedades, situación que se agrava en un contexto marcado por conflictos armados y crisis humanitarias. Afirmó que los ataques a hospitales y a instalaciones civiles representan una de las agresiones más graves contra la vida humana.

El líder religioso criticó que, aunque se proclama que la vida y la salud son derechos universales, en la práctica existen decisiones estructurales y políticas que generan brechas sociales. Señaló que no todas las personas reciben el mismo nivel de protección sanitaria, lo que influye directamente en la calidad y esperanza de vida.

Recordó el planteamiento del Papa Francisco, quien definió la salud como un derecho universal que no debe considerarse un privilegio. En ese sentido, subrayó que la experiencia de la pandemia evidenció la interdependencia entre las personas y la necesidad de fortalecer la cooperación entre sectores políticos, sociales, científicos y tecnológicos.

El Pontífice explicó que factores como el nivel salarial, la educación, el entorno social y las políticas ambientales influyen directamente en las condiciones de salud de la población, generando diferencias notables incluso dentro de una misma ciudad.

Asimismo, destacó el enfoque “Una Salud”, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, el cual plantea integrar la atención médica con políticas públicas relacionadas con vivienda, transporte, empleo, agricultura y educación, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible.

El Papa enfatizó la necesidad de fortalecer el concepto de bien común y fomentar una cultura basada en la solidaridad, la justicia y la participación social, elementos que consideró fundamentales para construir sistemas sanitarios eficientes y sostenibles.

Finalmente, hizo un llamado a reforzar la cooperación internacional para mejorar la protección de la salud global, con la finalidad de recuperar la confianza en la medicina y en los profesionales sanitarios frente a la desinformación y el escepticismo científico.