Entregan el Vasco de Quiroga a Guillermo Silva

Irapuato, Guanajuato.- Con broche de oro cerraron los festejos conmemorativos del 479 aniversario de la fundación de Irapuato, al llevarse a cabo la entrega número 53 de la Presea Vasco de Quiroga, el máximo reconocimiento que se otorga en el municipio a ciudadanas y ciudadanos cuya trayectoria ha dejado huella en la comunidad a través del arte, la cultura, la ciencia y la promoción de la sana convivencia.

En esta edición, el galardón fue otorgado al maestro Guillermo Silva García, en reconocimiento a su amplia trayectoria musical y a su destacada labor como director del Conservatorio Gustav Mahler, un proyecto cultural que se ha consolidado como referente en la ciudad por su calidad artística y su contribución a la formación musical y al fortalecimiento del tejido social.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro, realizó la entrega oficial de esta distinción, destacando que la presea Vasco de Quiroga representa el más alto honor que concede el Ayuntamiento a quienes, con su trabajo y compromiso, benefician a la sociedad irapuatense.

Guillermo Silva García, destacó que estar al frente del conservatorio y llevar la música a las comunidades es uno de los más grandes honores de su vida; agradeció a todos los miembros de cada proyecto musical que ha realizado por creer en el poder de la música para cambiar vidas y transformar a la sociedad.

Durante la ceremonia, se resaltó el impulso que en los últimos años se ha dado al arte y la cultura en el municipio, fortaleciendo espacios, proyectos y talentos locales que enriquecen la identidad y el orgullo de Irapuato.