La prestación de servicios se realizará de manera gradual, en Irapuato

La alcaldesa, Lorena Alfaro reconoció que que los acontecimientos recientes continúan generando incertidumbre y preocupación

Redacción Notus24 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, informó que la reactivación económica y la prestación de servicios se realizará de manera gradual. A partir de mañana se reanudan las clases, y el sector económico cuenta con las condiciones de certidumbre necesarias para operar con normalidad.

La presidenta municipal a través de un comunicado dio a conocer lo siguiente

A las y los irapuatenses:

Somos conscientes de que los acontecimientos recientes continúan generando incertidumbre y preocupación. Iniciamos la semana con menor movilidad en las calles, algunos negocios cerrados, empresas que suspendieron actividades y un servicio de transporte público limitado.

Les informamos que la reactivación económica y la prestación de servicios se realizará de manera gradual. A partir de mañana se reanudan las clases, y el sector económico cuenta con las condiciones de certidumbre necesarias para operar con normalidad.

Mantenemos una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, así como labores constantes de vigilancia en todo el territorio. Al día de hoy, nos mantenemos en estado de alertamiento.

En reunión de trabajo con quienes integramos el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar unidos por un objetivo común: la seguridad de nuestras familias.

Reconocemos el actuar responsable de las y los ciudadanos el día de ayer, por atender las recomendaciones emitidas por la autoridad. Gracias a ello, se facilitó el trabajo de los cuerpos de emergencia y nuestra ciudad se mantuvo en orden y de pie.

Reconocemos también a transportistas y operadores que, aun en un contexto de incertidumbre, continuarán prestando su servicio con disposición y compromiso.

Seguimos atentos. Les invitamos a informarse exclusivamente a través de canales oficiales y a reportar cualquier situación al 9-1-1.

Irapuato ha demostrado solidaridad y confianza. Unidos, con rumbo claro, seguimos adelante.

Redacción Notus24 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información