La prestación de servicios se realizará de manera gradual, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, informó que la reactivación económica y la prestación de servicios se realizará de manera gradual. A partir de mañana se reanudan las clases, y el sector económico cuenta con las condiciones de certidumbre necesarias para operar con normalidad.

La presidenta municipal a través de un comunicado dio a conocer lo siguiente

A las y los irapuatenses:

Somos conscientes de que los acontecimientos recientes continúan generando incertidumbre y preocupación. Iniciamos la semana con menor movilidad en las calles, algunos negocios cerrados, empresas que suspendieron actividades y un servicio de transporte público limitado.

Les informamos que la reactivación económica y la prestación de servicios se realizará de manera gradual. A partir de mañana se reanudan las clases, y el sector económico cuenta con las condiciones de certidumbre necesarias para operar con normalidad.

Mantenemos una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, así como labores constantes de vigilancia en todo el territorio. Al día de hoy, nos mantenemos en estado de alertamiento.

En reunión de trabajo con quienes integramos el Ayuntamiento y el Gobierno Municipal, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar unidos por un objetivo común: la seguridad de nuestras familias.

Reconocemos el actuar responsable de las y los ciudadanos el día de ayer, por atender las recomendaciones emitidas por la autoridad. Gracias a ello, se facilitó el trabajo de los cuerpos de emergencia y nuestra ciudad se mantuvo en orden y de pie.

Reconocemos también a transportistas y operadores que, aun en un contexto de incertidumbre, continuarán prestando su servicio con disposición y compromiso.

Seguimos atentos. Les invitamos a informarse exclusivamente a través de canales oficiales y a reportar cualquier situación al 9-1-1.

Irapuato ha demostrado solidaridad y confianza. Unidos, con rumbo claro, seguimos adelante.