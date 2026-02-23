Gobierno del estado impulsa 40 nuevos Bachilleratos Integrales

San Diego de la Unión, Guanajuato.- La Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció en la emisión semanal de “Conectando con la Gente” la apertura de 40 nuevos Bachilleratos Integrales Guanajuato (BIG) para este 2026, como parte de la estrategia de reconversión de secundarias matutinas en preparatorias vespertinas, ampliando así la cobertura educativa en el nivel medio superior.

Desde San Diego de la Unión, la Mandataria Estatal explicó que este modelo permite aprovechar la infraestructura existente: las secundarias operan por la mañana y por la tarde se transforman en bachilleratos, brindando una nueva opción educativa en las propias comunidades.

“Arrancamos el año pasado con 31 nuevas opciones de bachillerato, 30 de ellas bajo este modelo de reconversión. Hoy damos un paso más: este año abriremos 40 nuevos Bachilleratos Integrales para seguir ampliando la cobertura y que nuestras y nuestros jóvenes no abandonen la escuela”, señaló.

La Gobernadora destacó que, gracias a esta estrategia, se recibieron 3 mil 650 nuevos estudiantes el año pasado y la cobertura en Educación Media Superior creció del 74.9% al 78.5%, con la meta de alcanzar el 85% para 2030.

“Lo más importante es que nuestros jóvenes permanezcan en la escuela. Muchas veces desertaban porque tenían que salir de sus comunidades para estudiar el bachillerato. Hoy llevamos el bachillerato a donde están ellos”, enfatizó.

Asimismo, informó que se logró reducir el abandono escolar del 13.3% al 9.3% en el ciclo 2024-2025.

El Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, explicó que el modelo de reconversión surgió en Guanajuato y ha sido referente para otras entidades.

“Es un modelo marca Guanajuato. Utilizamos la infraestructura que ya existe: una secundaria que cierra a las dos de la tarde y que permanece sin uso por la tarde, hoy abre sus puertas como bachillerato. Con estos 40 nuevos planteles estaremos recibiendo a 5 mil 350 estudiantes más”, indicó.

Destacó que el Bachillerato Integral se cursa en dos años y ofrece una formación integral que incluye habilidades digitales, artísticas, deportivas, socioemocionales y de emprendimiento, lo que además, permite a los estudiantes graduarse con Microcredenciales que acreditan ciertas habilidades, útiles en la vida laboral.

“En dos años las y los jóvenes desarrollan pensamiento crítico, habilidades para la vida, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Además, cuentan con acompañamiento psicológico, tutorías y mentorías para definir su proyecto de vida”, agregó.

Uno de los nuevos Bachilleratos Integrales se instalará en la secundaria “Arquitecto Carlos Obregón Santacilia”, en San Diego de la Unión.

El Presidente Municipal, Juan Carlos Castillo Cantero, destacó el impacto social y económico que tendrá este nuevo plantel.

“Estamos muy contentos porque será una opción más para nuestros jóvenes. Hoy la preparación es fundamental para acceder a un empleo y proyectar un plan de vida. Este modelo facilita la permanencia escolar, reduce traslados y fortalece la educación en nuestras propias comunidades”, expresó.

Subrayó que la coordinación entre Estado y Municipio ha sido clave para concretar este proyecto que permitirá que más jóvenes continúen sus estudios sin salir de su entorno.

La voz de las y los estudiantes

Durante el programa también participó Jimena Abigail Guzmán Villegas, estudiante del Bachillerato Integral de Dolores Hidalgo, quien compartió su experiencia dentro del modelo.

“Este bachillerato me ha permitido crecer no solo académicamente, sino también como persona. Aquí he podido participar en actividades culturales, deportivas y de liderazgo. Me motiva saber que puedo construir mi proyecto de vida con las herramientas que nos dan”, comentó.

Jimena destacó el acompañamiento cercano de docentes y tutores, así como la oportunidad de desarrollar habilidades más allá del aula.

Impulso a la Educación Inicial

En la transmisión también se anunció la creación de 35 nuevos Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) en 2026, dirigidos a niñas y niños de 45 días a 2 años 11 meses.

La Gobernadora reiteró que los primeros años son fundamentales para el desarrollo integral.

“Nuestras niñas y niños son lo más valioso que tenemos. Cuidar la primera infancia es cuidar el futuro. Vamos a ampliar la cobertura de Educación Inicial del 6.8% al 18% para el año 2030”, afirmó.

El Secretario de Educación explicó que los CCAPI brindan acompañamiento a familias y cuidadores, con servicios de crianza positiva, orientación en alimentación saludable y promoción del desarrollo integral infantil.

En materia del orden público

Durante el inicio del programa, la Gobernadora también informó sobre las acciones coordinadas en materia de seguridad ante los hechos registrados en distintas partes del país, reiterando que en Guanajuato prevalece el libre tránsito y que las actividades se retomarán con normalidad.

“Les pido que se informen únicamente a través de canales oficiales. Circuló mucha información falsa, incluso imágenes manipuladas con inteligencia artificial. Actuamos con coordinación y firmeza para proteger a nuestras familias”, expresó.

Informó que 48 personas fueron detenidas por su presunta participación en hechos delictivos y reconoció la pronta reacción de las fuerzas municipales y estatales, cuya intervención permitió frenar al menos seis incidentes, restablecer el orden público y evitar pérdidas humanas.

Con corte a las 21:00 del domingo 22 de febrero, se registraron 74 incidentes en 23 municipios; sumándose tres eventos más en el transcurso de la madrugada de este lunes.

“Estamos trabajando con firmeza y coordinación para proteger a las familias, les seguiremos informando puntualmente”, refrendó la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise

Entrega Gobernadora escrituras, obras de infraestructura educativa y caminos en San Diego de la Unión

Posteriormente la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en gira de trabajo inauguró el nuevo plantel de la Escuela Primaria José María Esquivel, institución con más de 45 años de historia, que ha formado generaciones completas de sandieguenses, y que ahora inicia con instalaciones digna, modernas y seguras.

La nueva escuela, cuenta con 12 aulas, servicios sanitarios, área administrativa, patio cívico, comedor escolar, barda perimetral, cancha de usos múltiples y techado. Se invirtieron más de 24 millones de pesos, en beneficio de 188 alumnas y alumnos del turno matutino, así como a los docentes y equipo directivo.

Después la Gobernadora encabezó la ceremonia de entrega de escrituras del programa “Papelito Habla”, para beneficiar a 123 familias, y que se llevó a cabo en el Jardín Principal de San Diego de la Unión.

Este documento representa tranquilidad y seguridad, ya tienen certeza jurídica de sus viviendas, comentó Libia Dennise quien estuvo acompañada por el Presidente Municipal, Juan Carlos Castillo Cantero.

Además, con esta escritura se les abre la posibilidad de acceder a créditos, mejorar la vivienda, participar en programas de pavimentación y elevar el valor de su propiedad.

Agregó que este documento también representa el trabajo coordinado que se ha realizado durante años entre las autoridades estatales, municipales y diversas instancias que han ayudado a destrabar procesos que llevaban tiempo detenidos.

Por su parte el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, también felicitó a las familias que en este día recibieron sus escrituras; “ahora ya tienen certeza jurídica de su hogar, y seguiremos impulsando el programa de Papelito Habla para que más familias cuenten con sus escrituras”.

Durante esta gira la Gobernadora en compañía del Presidente Municipal de San Diego de la Unión, entregaron la pavimentación del Camino de Nainare. La inversión total de esta obra fue de 1 millón 726 mil pesos, con un esfuerzo compartido entre el Gobierno Municipal con más de 976 mil pesos y 750 mil pesos por parte del Estado.

Gracias a esta suma de voluntades, hoy se beneficia de manera directa a 140 personas, y de forma indirecta a muchas más que transitan o dependen de este camino para su actividad diaria.

“Y vamos a seguir impulsando más obras en San Diego de la Unión porque estamos comprometidos con nuestra gente”, puntualizó la Gobernadora quien estuvo acompañada por la Secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa; el Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán; el Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez; y el diputado local, Roberto Carlos Terán Ramos.