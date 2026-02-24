Banco BBVA de Abasolo con severos daños tras incendio provocado

Abasolo, Guanajuato.- La sucursal de BBVA en Abasolo fue incendiada el pasado domingo por presuntos hombres armados, en hechos registrados tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El ataque provocó daños severos en el interior del inmueble y en la fachada, por lo que la sucursal permanece cerrada y sin una fecha definida para reanudar operaciones. El incendio dejó afectaciones visibles en el área de cajas y oficinas, lo que impide la atención a clientes.

Este cierre afecta a usuarios que realizaban depósitos, retiros y otros trámites en la única sucursal del banco en el municipio.

Durante la misma jornada violenta en Guanajuato, diversas sucursales bancarias suspendieron operaciones como medida preventiva ante el riesgo de nuevos ataques. Entre los bancos que cerraron temporalmente oficinas en distintos municipios se encuentran BanBajío, Santander México y Scotiabank, además de otras sucursales de BBVA en el estado.

En otros municipios se reportaron incendios en Bancos del Bienestar, con el mismo modus operandi como el ocurrido en Abasolo, varias instituciones optaron por suspender actividades de manera preventiva.

Mientras la sucursal permanece cerrada, los clientes pueden acudir a oficinas de BBVA en municipios cercanos como Irapuato, Pénjamo y Salamanca, donde el servicio opera con normalidad.

Autoridades mantienen vigilancia en la zona y no se ha informado cuándo podría reabrir la sucursal afectada.