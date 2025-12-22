“La Magia de Santa” reúne a miles de familias en desfile navideño en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En un ambiente de paz y sana convivencia, miles de familias irapuatenses se reunieron para dar la bienvenida a Santa Claus y sus ayudantes durante el desfile ‘La Magia de Santa’ marcando uno de los momentos más memorables de esta temporada decembrina.

La magia de la Navidad inundó las calles de la ciudad, iniciando a las 7 de la noche el recorrido desde Calzada de los Chinacos y culminó a la altura de Plaza de Bosco, contó con la participación de más de 28 carros alegóricos iluminados, bandas de música locales y grupos de danza que contagiaron de entusiasmo a los asistentes a lo largo del recorrido.

La temática principal fue ‘La fábrica de Santa’ y se agregaron el Mundo de Caramelo, las Princesas, las Guerreras K-Pop y más de 3 mil artistas en escena con trajes espectaculares, bailarines y, por supuesto, algunos de los personajes favoritos de la televisión.

El momento cumbre fue la aparición de Santa Claus en su trineo, acompañado de sus duendes saludó a los miles de niñas y niños que aguardaban con ilusión, deseando felices fiestas para todas y todos.

Con esta cuarta edición, el desfile ‘La Magia de Santa’ avanza para consolidarse como una tradición esperada por las familias de Irapuato, una actividad de la asociación ‘Llevando Magia y Sonrisas’ en coordinación con el Gobierno de Irapuato encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García.

El desfile fue un éxito gracias al comportamiento ejemplar de la ciudadanía, al apoyo de la Dirección de Tránsito y Vialidad quien implementó cierres escalonados en las avenidas, así como personal de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, quienes estuvieron desplegados en puntos estratégicos para atender cualquier eventualidad.

Las vialidades fueron reabiertas puntualmente tras el paso del contingente de limpieza, permitiendo que la ciudad retomara su ritmo habitual al finalizar la noche.