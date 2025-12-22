Ataque armado en campo de fútbol en Irapuato 

Irapuato, Guanajuato.- La tranquilidad deportiva de la colonia Las Huertas se vio interrumpida por un ataque armado, cuando un grupo de personas disparó en el campo de fútbol La Palma, dejando cuatro personas lesionadas y una intensa movilización de cuerpos de seguridad.

Los hechos ocurrieron justo cuando se llevaba a cabo un partido amateur. Testigos relataron que, de manera sorpresiva, se escucharon más de 50 detonaciones, generando pánico entre los asistentes y obligando a jugadores y espectadores a buscar refugio.

“Primero pensé que eran fuegos artificiales, pero luego vimos salir a varios heridos y gente tirada… fue un caos”, comentó uno de los presentes bajo condición de anonimato.

Paramédicos de servicios de emergencia llegaron de inmediato al sitio, donde brindaron atención a los lesionados. Cuatro personas resultaron con impactos de bala y fueron trasladadas a distintos nosocomios de la ciudad. El estado de salud de los lesionados es incierto.

Según versiones preliminares de las autoridades, los responsables del ataque huyeron a toda velocidad a bordo de un vehículo, del que aún no se ha proporcionado un modelo o placas oficiales. Elementos de la policía implementaron un operativo de búsqueda en colonias cercanas, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención relacionada con el caso.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se inició una carpeta de investigación e informaron que se recabaron testimonios de testigos para establecer el móvil del ataque.