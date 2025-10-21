Policía Estatal asegura remolque robado con mercancía valuada en 900 mil pesos en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Como parte de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), la Policía Estatal de Caminos (PEC) aseguró un remolque cargado con mercancía valuada en aproximadamente 900 mil pesos.

El aseguramiento ocurrió en el tramo que conecta el fraccionamiento Villa de los Arcos con la comunidad Estrada, cuando los oficiales detectaron un remolque obstruyendo la ciclovía y realizaron una revisión preventiva.

Al verificar el número de serie con el C5i, se confirmó que la unidad contaba con una predenuncia de robo con violencia registrada el mismo día a través de la línea 089.

El remolque, modelo 2000 tipo termo de la marca Utility, contenía cajas con papel crepé. Tanto el vehículo como la mercancía fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Celaya para las investigaciones correspondientes.

Este aseguramiento refleja la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como la labor de la Secretaría de Seguridad y Paz para proteger las carreteras y la economía local.

Hasta septiembre de 2025, la dependencia ha participado en la recuperación de bienes, vehículos y mercancías valuadas en más de 100 millones de pesos, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo de manera anónima al número 089.