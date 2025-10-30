Desaparece estudiante de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La estudiante Deniss Salazar Jaral, salió a la carnicería y ya no regreso. La joven de la colonia La Cruz, en Salamanca, es buscada por amigos y familiares; el Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y la Comisión Estatal de Búsqueda, emitieron una alerta para poder hallarla.

“hoy salió a la carnicería y ya no regreso, espero y me puedan ayudar a encontrarla, mide 1.55, trae lentes, piel blanca, trae pantalón de mezclilla y blusa blanca, con una sudadera negra no ha cambiado mucho de como esta en esta foto cualquier cosa favor de comunicarse conmigo” escribió el papá de la adolescente.

Deniss Salazar Jaral, tiene una cicatriz en ceja derecha, tiene el cabello lacio a los hombros, utiliza lentes de aumento y el día que fue vista por última vez, traía puestos unos tenis blancos.