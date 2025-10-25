La “ingrata” Kiki y el sometido Sergio, los alfiles del Morena y el PAN

Por El Columpio.

En febrero de 2019, la entonces diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vanessa Sánchez Cordero, se oponía a que Carlos Zamarripa fuera Fiscal General del Estado. Como también lo hizo como representante del PVEM en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tenía posturas críticas al Partido Acción Nacional que la colocaban como voz progresista dentro del partido. A partir de esta semana es panista. La causa: el rechazo a Virginia “Kiki” Magaña como dirigente estatal pevemista, a la que acusó de ilegítima, traidora e ingrata.

El relevo de Sergio Contreras en la dirigencia estatal del PVEM acabó por detonar una confrontación presente: un partido que a nivel federal mantiene una alianza estratégica -aunque cada vez más débil- con el morenismo dominante y que a nivel estatal ha estado más cercano al PAN. El voto “de conciencia” emitido por Luz Itzel Mendo en contra de la despenalización del aborto y en franca entrega hacia el panismo acá gobernante, muestra que el ecologismo guanajuatense siempre ha estado más cargado a la derecha. Así lo mostró Sergio en sus tiempos de regidor en León, cuando se convirtió en un dedo levantado más a favor del panismo.

Se reconoce que en estos tiempos las ideologías y posturas son sólo acordes a la conveniencia. En ese contexto, Kiki Magaña tiene una aparente visión más de izquierda. Su liga con el morenismo ha generado intereses que chocan con los del ecologismo ligados al PAN. En ese contexto se fue Vanessa a pesar de un perfil siempre visto como más liberal. Las ideologías y las posturas son sólo acordes a la conveniencia, reitero.

El PAN gana una buena abogada y buscará absorberla hacia sus posturas más conservadoras. Vanessa fue festinada por Aldo Márquez y Juanita de la Cruz, pilares del conservadurismo blanquiazul que controla al partido en Guanajuato.

La gran relación que Vanessa tiene con Sergio Contreras y el entreguismo de Itzel indican que en cuanto se dé una ruptura o al menos un alejamiento entre PVEM y Morena, los verdes jugarán a favor de la camisa azul.

Kiki forma equipo: nombró a Iovana Rocha como Enlace de Procesos Legislativos y Relaciones Institucionales del Comité Directivo Estatal del PVEM. Se trata de una abogada feminista, que salió del PRI y coqueteó con PRD y Morena. Se le identifica como de izquierda y será la fuerza de Magaña en el verde pintado de azul que levanta dedos panistas en el Congreso.

Sergio Contreras ha apoyado a la gobernadora Libia Dennise García:

Presentó la iniciativa de reforma constitucional y de Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado para reducir de 9 a 7 los años de duración del Fiscal y establecer más posibilidades de remoción, pasando por el Congreso.

Christoper González, exmiembro de la dirigencia estatal del PVEM con Sergio, apareció de repente hace meses como subsecretario del Agua y Medio Ambiente del Estado. ¿Así de fácil, sin ser panista llegó tan alto a posiciones tan peleadas y codiciadas?

Y reitero el caso de Luz Itzel Mendo, vendida al Pan en el caso del aborto e ignorada por Kiki cuando la diputada local demandó a su homóloga emecista Sandra Pedroza por violencia política en razón de género porque la del partido naranja le arrojó un billete en repudio al “cambio de opinión” en torno al aborto.

Hay tiro y es verde: uno que se mezcla con guinda y otro pintado de azul.