CECyTE Abasolo reúne estudiantes en carrera atlética

La 3ra Carrera Atlética “Corre por Guanajuato 2025” premió con el primer lugar a Carol Rincón Vega y Ángel Jared Domínguez por su entusiasmo

Abasolo, Guanajuato.- Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE) Plantel Abasolo, en coordinación con la dirección de Cultura Física y Deporte (CUFIDE) y la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), llevó a cabo la 3ra Carrera Atlética “Corre por Guanajuato 2025”, reuniendo a estudiantes de secundaria, telesecundaria y nivel medio superior en un ambiente de sana competencia y compañerismo.

El evento contó con la presencia del Director del Plantel CECyTE Abasolo, Mtro. Gustavo Espitia Puebla, el Director de CUFIDE, José Antonio Carrillo Avilés, Juan Antonio Pérez Cervantes, representante de CODE y el regidor del ayuntamiento, José Luis Neri Carrillo.

Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo de las y los alumnos que participaron en las diferentes categorías femenil y varonil, destacando su compromiso con la salud, la disciplina y los valores deportivos que promueve la institución.

En la rama femenil los primeros lugares fueron para:

  • 1er lugar: Carol Rincón Vega
  • 2do lugar: Zaysir Castillo
  • 3er lugar: Alondra Marissa Morales

Mientras que en la rama varonil obtuvieron los mejores tiempos:

  • 1er lugar: Ángel Jared Domínguez
  • 2do lugar: Emanuel Aguirre
  • 3er lugar: José Ángel Morales Nicolás

La jornada deportiva fue una muestra del entusiasmo de la juventud abasolense por mantenerse activa y fortalecer los lazos entre instituciones educativas, reafirmando el compromiso del CECyTE Abasolo con la formación integral de sus estudiantes.

