Reconocen a Fiscalía de Guanajuato a nivel nacional

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato fue reconocida a nivel nacional durante la 25ª edición de Netmedia, evento que destaca proyectos tecnológicos con impacto directo en la vida de las personas.

Entre más de un centenar de iniciativas postuladas en el país, la FGEG obtuvo una mención especial por su proyecto “Rostros que no se olvidan”, una herramienta que une la innovación con el compromiso institucional de proteger la dignidad humana.

Este desarrollo tecnológico utiliza inteligencia artificial para generar imágenes actualizadas de personas desaparecidas, mostrando cómo podrían verse hoy. Gracias a esta plataforma, se logra agilizar el trabajo de búsqueda que antes podía llevar días, al facilitar la generación de nuevas hipótesis visuales en cuestión de minutos. Estas imágenes son revisadas por especialistas forenses para asegurar que conserven los rasgos únicos de cada persona.

El proyecto surgió de una realidad dolorosa, la incertidumbre que deja la desaparición de un ser querido. La Fiscalía transformó esa preocupación en acción, creando una herramienta que fortalece las investigaciones y mantiene viva la esperanza de dar con su paradero. Para la institución, la tecnología es un recurso que permite hacer mejor y más eficiente el trabajo para llegar más lejos en la búsqueda de la verdad. “Rostros que no se olvidan” demuestra que la innovación también sirve de puente entre la justicia y quienes esperan respuestas.

Este reconocimiento nacional es una motivación para seguir perfeccionando estrategias, acompañando a las familias y haciendo todo lo posible para que la justicia cumpla su cometido y se logre la restitución de los derechos y la dignidad de las víctimas.